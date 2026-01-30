Αδιανόητη ένταση για... ένα ριμπάουντ - Σύρραξη και επτά αποβολές σε αγώνα στην Αυστραλία (video)

Ένα σκληρό φάουλ τρία λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα του NBL ανάμεσα στους Adelaide 36ers και τους Brisbane Bullets ήταν αρκετό για να μετατρέψει το παρκέ σε… πεδίο μάχης.

Ο Ρακότσεβιτς των 36ers υπέπεσε σε δυνατό φάουλ πάνω στον Μαλντονάδο των Bullets, κατά τη διεκδίκηση ενός ριμπάουντ, με την ένταση να ξεφεύγει άμεσα και να συνεχίζεται και εκτός της αγωνιστικής φάσης.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε επικίνδυνα όταν ο Τέρι Τέιλορ των Bullets έπιασε τον Ρακότσεβιτς σε κεφαλοκλείδωμα από τον λαιμό, προκαλώντας γενικευμένη σύρραξη ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Χρειάστηκε η άμεση επέμβαση των διαιτητών και των ψυχραιμότερων για να αποκατασταθεί η τάξη.

Μετά την εξέταση του βίντεο, οι διαιτητές προχώρησαν σε συνολικά επτά αποβολές παικτών, σε μία από τις πιο επεισοδιακές στιγμές της φετινής σεζόν στο αυστραλιανό πρωτάθλημα.

Δείτε το βίντεο με την σύρραξη μεταξύ των δύο ομάδων