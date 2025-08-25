Χάος στο Αργεντινή - Δομινικανή Δημοκρατία: Γροθιές, ξύλο και αποβολές μετά το τέλος του αγώνα
Σκηνές χάους και βίας εκτυλίχθηκαν μετά τη νίκη της Δομινικανής Δημοκρατίας επί της Αργεντινής στο FIBA AmeriCup.
Επεισοδιακό φινάλε είχε η αναμέτρηση της Αργεντινής με τη Δομινικανή Δημοκρατία στο πλαίσιο του FIBA AmeriCup, καθώς μετά το τέλος του αγώνα ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.
Η Δομινικανή επικράτησε στην παράταση με 84-83, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη της στη διοργάνωση. Ωστόσο, όσα συνέβησαν αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα επισκίασαν το αποτέλεσμα. Η ένταση που υπήρχε στη διάρκεια του παιχνιδιού κορυφώθηκε στο κέντρο του γηπέδου, όπου σημειώθηκε σύρραξη με γροθιές και σπρωξίματα.
Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία, ο οποίος χτύπησε στο πρόσωπο τον Αργεντίνο Χουάν Γκερέρο, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των συμπαικτών του. Η κατάσταση ξέφυγε, με τους παίκτες να γίνονται ένα κουβάρι και τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου μέσω βίντεο από την κερκίδα.
Η FIBA αναμένεται πλέον να εξετάσει τα περιστατικά και να αποφασίσει για τις ενδεχόμενες τιμωρίες, σε ένα παιχνίδι που θα μείνει περισσότερο στη μνήμη για τη βία παρά για το αγωνιστικό του θέαμα.