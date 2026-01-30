Ο Ολυμπιακός έδειξε (και) στην Μπαρτσελόνα πως για να περάσεις από τον Πειραιά θέλει... μαγκιά

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε την Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague στο κατάμεστο ΣΕΦ και παρότι έχασε διαφορά 17 πόντων πανηγύρισε μία πολύ μεγάλη νίκη με 87-75!

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Βεζένκοφ με 20 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, ο Τζόουνς με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 2 ασίστ και 1 μπλοκ και ο Ντόρσεϊ με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Όμως το καλό νέο δε χωράει σε απλές στατιστικές παικτών, γιατί πλέον, οι Πειραιώτες έχουν αλλάξει ολόκληρη τη... κοσμοθεωρία τους.

Μεταγραφές που μεταμόρφωσαν την ομάδα

Ο Τάισον Γουόρντ. Πηγή: Eurokinissi

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν την τύχη να παίζει για την ομάδα τους ο Γουόρντ. Και για το ποσό που τον απέκτησαν, μπορούν να νιώθουν πως έκαναν ληστεία. Ο Γάλλος δίνει μια αδιανόητη ενέργεια στο γήπεδο. Σαν να παίζουν... έξι παίκτες. Δίνει τα πάντα σε άμυνα και επίθεση, βλέπει γήπεδο, τρέχει.

Κρατήστε την τελευταία λέξη. Ο νέος Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα (ο 2026 edition) τρέχει πολύ στο ανοιχτό γήπεδο και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που παρουσίαζε στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου γύρου. Η Μπαρτσελόνα δεχόταν τον ένα αιφνιδιασμό μετά τον άλλο. Και οι περισσότεροι κατέληγαν σε κάρφωμα. Ακόμη και από τον μέχρι πρότινος τραυματία, Σακίλ ΜακΚίσικ.

Eurokinissi

Κι αν για τον Γουόρντ το ξέραμε, προσθέστε στην εξίσωση τους Μόρις, Τζόσεφ (έκανε ντεμπούτο σήμερα) που ναι μεν είναι ανέτοιμοι ακόμη, αλλά όταν προσαρμοστούν... η οργάνωση του παιχνιδιού θα ανέβει πίστα.

Ένα θηρίο που βρήκε το λιμάνι του

Eurokinissi

Δεν έβαλα τον Τζόουνς με τους προηγούμενους. Κι αυτό γιατί, όχι απλά είναι πιο μπροστά από όλους (με βάση το διάστημα που βρίσκεται στον Πειραιά), αλλά είναι σαν να παίζει χρόνια στην ομάδα.

Ο νέος σέντερ του Ολυμπιακού διασκεδάζει το μπάσκετ του προπονητή του. Και αυτό φαίνεται πολύ πιο καθαρά μέσα στο γήπεδο. Μπαίνει μέσα και δεν τον συγκρατείς. Ριμπάουντ (8), τάπες (3), σκορ (16 πόντοι) και κυρίως... θέαμα.

Ο Ολυμπιακός έψαχνε έναν ψηλό που να παίζει στην άμυνα με αλλαγές και να ανταποκρίνεται στο pick n roll. Αυτά ο Τζόουνς τα κάνει και τα κάνει καλά. Αυτό που δεν ξέραμε είναι πως θα γίνει τόσο γρήγορα παράγοντας «Χ». Μπαίνει μέσα και «γουρλώνει» το μάτι του. Κι αυτό έχει τεράστιο impact και στους συμπαίκτες του.

Το τρικ του Πασκουάλ και το επαναλαμβανόμενο πρόβλημα

Eurokinissi

Η Μπαρτσελόνα μπήκε μέσα υπνωτισμένη. Χωρίς να ξέρει κανείς τι θέλει να κάνει στο παρκέ. Και αυτό ο Ολυμπιακός στην πρώτη καταπληκτική περίοδο το εκμεταλλεύτηκε (14-5 ριμπάουντ, 6 επιθετικά και 27-13 με 12 πόντους από Βεζένκοφ).

Το πολύ σημαντικό που λίγοι παρατήρησαν είναι πως η διαφορά αυτή, διατηρήθηκε μόλις μπήκε ολόκληρη η second unit με Φουρνιέ, Πίτερς, Μακκίσικ. Το αναφέρω αυτό, γιατί κάποτε αποτελούσε τον «πονοκέφαλο» του Ολυμπιακού. Πλέον όχι, γιατί οι ρόλοι είναι συγκεκριμένοι. Κάθε παίκτης έχει δική του αποστολή.

Το πρόβλημα εμφανίστηκε και πάλι όταν μπήκε η βασική πεντάδα στη τρίτη περίοδο. Εκεί που τελευταία ο Ολυμπιακός καταρρέει, το έκανε ξανά. Ο Πασκουάλ έβαλε τους παίκτες του να κάνουν κάτι σαν spain pick n roll και έδινε την μπάλα στον σουτέρ για να τα βάλει. Και το κατάφερε, πότε με τον Μπριθουέλα, πότε με τον Κλάιμπερν, μέχρι που προσπέρασε με 68-66.

Τέλος καλό, όλα καλά...

Eurokinissi

Κάπου εκεί μίλησε ο κόσμος του ΣΕΦ, αλλά και η άμυνα του Ολυμπιακού. Χέρια στη μπάλα, κλεψίματα, μεγάλα καλάθια από Τζόουνς (όπως και μεγάλες άμυνες) με την Μπαρτσελόνα να κολλάει επιθετικά και να είναι άποντη μέχρι και τα 70 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, όπου σκόραρε με βολή.

Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός βαδίζει πλέον στα χνάρια του πλεονεκτήματος έδρας, ακόμη κι αν η διαφορά χάθηκε στο νήμα με τους Ισπανούς. Το πιο σημαντικό είναι να αποκτήσει διάρκεια στο όμορφο μπάσκετ που παίζει και να μειώσει τα νεκρά του διαστήματα, ιδίως στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.