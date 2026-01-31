Εβάν Φουρνιέ: Τι είναι η ταινία που φοράει στη μύτη του

Στο παιχνίδι τουΟλυμπιακού με το Περιστέρι για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL, οι φίλοι της ομάδας παρατήρησαν κάτι ασυνήθιστο στο πρόσωπο του Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος γκαρντ εμφανίστηκε στο ΣΕΦ με μια μαύρη ταινία που κάλυπτε τη μύτη και τα ζυγωματικά του. Αυτό δεν ήταν απλά μια… στιλιστική επιλογή, αλλά ένα πρακτικό μέτρο για να βελτιώσει την αναπνοή του κατά τη διάρκεια του αγώνα.



Η ταινία που χρησιμοποίησε ο Φουρνιέ ονομάζεται ρινική ταινία και τοποθετείται εξωτερικά στη μύτη, ώστε να ανοίγει ελαφρά τα ρουθούνια. Με αυτόν τον τρόπο, αυξάνεται η ροή του αέρα έως και 31%, προσφέροντας άμεση ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση χωρίς φάρμακα. Συνήθως, αυτά τα προϊόντα κυκλοφορούν σε μικρότερο μέγεθος και χρώμα δέρματος, όμως ο Φουρνιέ επέλεξε μια μεγάλη μαύρη έκδοση για να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα.



Η πρακτική αυτή είναι συνηθισμένη σε αθλητές που χρειάζονται πλήρη αναπνευστική απόδοση, ειδικά σε αθλήματα που απαιτούν συνεχή κίνηση όπως το μπάσκετ.