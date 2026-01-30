Σάσα Βεζένκοφ: Ποινή μίας αγωνιστικής για το επεισόδιο με τον Πετρόπουλο στη Ρόδο

Ο Ολυμπιακός μπορεί να κέρδισε (98-85) τον Κολοσσό στη Ρόδο για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL, όμως το παιχνίδι στιγματίστηκε από το βίαιο επεισόδιο ανάμεσα σε Σάσα Βεζένκοφ και Ανδρέα Πετρόπουλο.

Οι δύο μπασκετμπολίστες είχαν έντονη αντιπαράθεση, αντάλλαξαν άσχημους χαρακτηρισμούς και πιάστηκαν στα χέρια, μετά από μία διεκδίκηση ριμπάουντ. Ο Βούλγαρος πάουερ φόργουορντ του Ολυμπιακού αποβλήθηκε από το παιχνίδι και ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε την Παρασκευή (30/01) την τιμωρία που του επιβάλλει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής, ο Σάσα Βεζένκοφ θα λείψει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα για μία αγωνιστική. Επίσης, του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.400 ευρώ.

Παράλληλα, ο ΕΣΑΚΕ επέβαλε πρόστιμο 500 ευρώ στην «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ για υβριστικό σύνθημα των φιλάθλων του, που ταξίδεψαν στη Ρόδο.

Υπενθυμίζουμε πως η ΚΑΕ Ολυμπιακός, αλλά και ο Βεζένκοφ έχουν κληθεί από τη ΔΕΑΒ σε ακρόαση για το περιστατικό.

Στον Ανδρέα Πετρόπουλο επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο.

Η ανακοίνωση του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ

«Επιβάλλεται : 1) Στον Βεζένκοβ Αλεξάντερ Καλαθοσφαιριστή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής μέρας και χρηματικό πρόστιμό χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00€) για το πειθαρχικό παράπτωμα της υβριστικής συμπεριφοράς (έργω εξύβριση) προς αντίπαλο αθλητή, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα τηςΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ) που διεξήχθη την 25-1-2026 και



2) Στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ)χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για υβριστικό σύνθημα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα κατά τον ως άνω αγώνα».