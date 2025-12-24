EuroLeague: Στις καλύτερες στιγμές του 2025 η 45αρα του Σάσα Βεζένκοφ (video)

Με το 2025 να φτάνει σιγά σιγά στο τέλος, η EuroLeague επέλεξε να ξεκινήσει μια όμορφη αναδρομή στις κορυφαίες στιγμές του έτους. Όπως είναι λογικό, η αρχή έγινε από τον περασμένο Γενάρη, εκεί όπου ένας «ερυθρόλευκος» παίκτης ξεχώρισε για μια τεράστια εμφάνιση. Ο λόγος για τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος στο παιχνίδι Ολυμπιακός - Μπάγερν είχε σημειώσει 45 πόντους.

Ο φόργουορντ των Πειραιωτών είχε τρελάνει τον κόσμο στο ΣΕΦ, αγγίζοντας μάλιστα την κορυφαία επίδοση στη διοργάνωση. Πρώτος στη σχετική λίστα παραμένει ο Χέιζ-Ντέιβις, που τον Μάρτιο του 2024 είχε πετύχει 50 πόντους απέναντι στην Άλμπα, σε ένα μοναδικό ρεκόρ που δύσκολα θα σπάσει. Δεύτερος στη σχετική λίστα είναι ο Σέιν Λάρκιν (49 πόντοι), με τον Βεζένκοφ να ακολουθεί στη 3η θέση με την 45αρα απέναντι στους Βαυαρούς.