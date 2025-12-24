Εβάν Φουρνιέ: Η απρόσμενη επιλογή «Χριστουγεννιάτικης» ταινίας από τον Γάλλο σταρ

Χαλαρούς ρυθμούς ακολουθεί την παραμονή των Χριστουγέννων ο Εβάν Φουρνιέ, λίγες ημέρες πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια, την Παρασκευή (26/12) στην Ιταλία για τη EuroLeague.

Ο Γάλλος γκαρντ αποκάλυψε μέσω των social media πώς επέλεξε να περάσει τις ώρες χαλάρωσης, γνωστοποιώντας παράλληλα και την… κινηματογραφική του προτίμηση για τις γιορτές. Συγκεκριμένα, επέλεξε το «Fellowship of the Ring», το πρώτο μέρος της τριλογίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», μια επιλογή που ίσως ξενίζει για την περίοδο των Χριστουγέννων.

«Πείτε με περίεργο, αλλά η καλύτερη ταινία για να δείτε την περίοδο των Χριστουγέννων είναι μακράν το “Fellowship of the Ring”. Τόσο χαλαρωτική ταινία», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.