Ολυμπιακός: Κοίταξε τον κακό του εαυτό στον καθρέφτη και τον έκανε «θρύψαλα»

Επιστροφή στις νίκες και στις θετικές εμφανίσεις για τους «ερυθρόλευκους». Στο τελευταίο παιχνίδι στο ΣΕΦ για το 2025, ο Ολυμπιακός «ξέσπασε» στο 2ο ημίχρονο και επικράτησε χωρίς προβλήματα με 107-84 της Βιλερμπάν, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τους Ντόρσεϊ (22π), Φουρνιέ (21π) και Βεζένκοφ (17π, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ) να πρωταγωνιστούν επιθετικά, ενώ θετική ήταν και η εμφάνιση του Νιλικίνα που σημείωσε 11 πόντους με 3 ασίστ. Το πιο σημαντικό κέρδος της ημέρας ωστόσο, είναι πως οι Πειραιώτες φάνηκε να αλλάζουν πρόσωπο και κυρίως... πλάνο.

Το «κλειδί» στην βελτίωση είναι η αναγνώριση του λάθους

Δεν θεωρώ πως ο Μπαρτζώκας θα πρέπει να απομακρυνθεί από τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα σε αυτό φαίνεται να συμφωνεί και ο κόσμος της ομάδας. Ο κανονικός, όχι οι ανώνυμοι στο twitter. Φυσικά και είναι ένας προπονητής με τα δικά του λάθη και εμμονές, αλλά δεν υπάρχει ένας που να μην κουβαλάει και αυτά μαζί του.

Το πιο σημαντικό όταν το καράβι πηγαίνει στα βράχια είναι να αναγνωρίσεις το που πηγαίνει. Κι έπειτα να το διορθώσεις. Αυτό φαίνεται πως έγινε χθες με την Βιλερμπάν σε αρκετά σημεία που θα αναλυθούν στις παρακάτω γραμμές.

Η μεγάλη αλλαγή στο βασικό σχήμα

Μια από τις πιο κομβικές αλλαγές είναι αυτή στη βασική πεντάδα του Ολυμπιακού. Πλέον τα ματς αρχίζουν με τον Παπανικολάου και όχι με το δίδυμο Ντόρσει-Φουρνιέ. Γιατί είναι κομβική αυτή η αλλαγή;

Διότι πολύ απλά, ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση είναι εκεί για να ισορροπήσει την ομάδα στις δυο πλευρές του παρκέ. Φυσικά και οι δυο γκαρντ πήραν χρόνο μαζί, αλλά όχι τόσο, όσο συνήθως. Με αυτή την αλλαγή οι «ερυθρόλευκοι» κερδίζουν στο κομμάτι της άμυνας και ταυτόχρονα έχουν μια καλύτερη «second unit».

Ομαλό rotation και διαφορετική προσέγγιση

Είναι ξεκάθαρο πως οι αλλαγές έγιναν πιο μεθοδικά στο παιχνίδι απέναντι στους Γάλλους. Ο Πίτερς βγήκε όταν ήταν άστοχος, ξαναμπήκε και τα... έσταξε. Ο Νιλικίνα έπαιξε ακόμα και δίπλα στον Γουόκαπ, ξεφορτώθηκε τον διπλό ρόλο οργανωτή-εκτελεστή και (επιτέλους) κατάφερε να συνεισφέρει επιθετικά και να γίνει παράγοντας του ματς.

Η πιο... ομαλή μετάβαση στη second unit με παίκτες που διατηρούνται από την αρχική πεντάδα, έφερε καλό spacing και οι καλές αποστάσεις έφεραν σουτ υπό καλές προϋποθέσεις. Για αυτό και οι Φουρνιέ-Ντόρσει βάλανε μαζί 43 πόντους.

Ακόμη και στο πίσω μέρος του παρκέ, είδαμε πολλές φορές τους παίκτες του Ολυμπιακού να προσπαθούν να μην αλλάξουν παίκτη και να τους βγαίνει. Όλα αυτά σε μια ομάδα που άλλαζε σε κάθε, μα κάθε screen.

Δεν σκότωσε το «θηρίο» αλλά...

Η Βιλερμπάν δεν είναι κανένα μεγαθήριο για να πάρει δάφνες θριάμβου η νίκη των Πειραιωτών. Ωστόσο, αυτό που έχει ενθουσιάσει περισσότερο δεν είναι η νίκη, αλλά το σημάδι πως... κάτι αλλάζει.

Οι γηπεδούχοι τελείωσαν το ματς με 25 ασίστ για μόλις 9 λάθη. Μάλιστα στη τρίτη περίοδο είχαν 8 ασίστ για 0 λάθη! Έβγαλαν αντίδραση στην άμυνα, είχαν υπομονή για να βρουν καλές επιλογές στην επίθεση (από εκεί προκύπτει και το σχεδόν...70% στο δίποντο) και πέτυχαν 20 πόντους από λάθη αντιπάλου. Το αν αυτές οι αλλαγές, μαζί με την προσθήκη του Μόρις, αρκούν για να γυρίσουν την «σελίδα» είναι κάτι που θα φανεί πολύ πιο καλά στην εκτός έδρας τριάδα αγώνων με Μπολόνια, Παναθηναϊκό και Φενέρμπαχτσε...