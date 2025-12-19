Ολυμπιακός - Βιλερμπάν 107-84: «Ερυθρόλευκη» κατοστάρα με... καυτούς Ντόρσεϊ-Φουρνιέ

Επιστροφή στις νίκες και στις θετικές εμφανίσεις για τους «ερυθρόλευκους». Στο τελευταίο παιχνίδι στο ΣΕΦ για το 2025, ο Ολυμπιακός «ξέσπασε» στο 2ο ημίχρονο και επικράτησε χωρίς προβλήματα με 107-84 της Βιλερμπάν, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τους Ντόρσεϊ (22π), Φουρνιέ (21π) και Βεζένκοφ (17π, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ) να πρωταγωνιστούν επιθετικά, ενώ θετική ήταν και η εμφάνιση του Νιλικίνα που σημείωσε 11 πόντους με 3 ασίστ.

Με αυτή τη νίκη οι Πειραιώτες ανέβηκαν στο 9-7 με παιχνίδι λιγότερο, αφού «χρωστάνε» ακόμα το παιχνίδι απέναντι στη Φενέρ το οποίο είχε αναβληθεί λόγω της κακοκαιρίας Byron που έπληξε την χώρα μας.

Το ματς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, με τον αρχηγό των «ερυθρόλευκων» να πετυχαίνει με τρίποντο τους πρώτους πόντους του στο παιχνίδι, πριν δεχτεί μια σκληρή αγκωνιά από τον Βοτιέ η οποία τον έστειλε στα αποδυτήρια ματωμένο. Το τρίποντο του Φουρνιέ έδωσε προβάδισμα τεσσάρων πόντων στον Ολυμπιακό, που ήταν άχαστος πίσω από την γραμμή των 6,75μ (3/3 3π) στα πρώτα 7 λεπτά του αγώνα (16-12, 7'). Φουρνιέ και Ντόρσεϊ έδωσαν το πρώτο διψήφιο προβάδισμα στον Ολυμπιακό, με το καλάθι του Νιλικίνα να «κλείνει» το πρώτο δεκάλεπτο στο +12.

Εurokinissi

Οι βιαστικές επιλογές του Ολυμπιακού έδωσαν ένα 5-0 σερί στην Βιλερμπάν, με τον κόουτς Μπαρτζώκα να ζητά ηρεμία από τους παίκτες του ιδίως στην επίθεση. Οι λύσεις στην επίθεση ήρθαν δια χειρός Εβάν Φουρνιέ, που με 12 πόντους σε 15' έκανε τα πράγματα να συμβαίνουν σε αυτό το διάστημα. Ο Μιλουτίνοφ συνέχισε να ανανεώνει με επιθετικά ριμπάουντ επιθέσεις για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι διατηρούσαν σταθερά διψήφια απόσταση από τους Γάλλους σε όλο το πρώτο μέρος. Σκορ ημιχρόνου 44-34.

Ο Ολυμπιακός άφησε πίσω του την εικόνα του πρώτου μέρους και άρχισε να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο την διαφορά του στο 3ο δεκάλεπτο. Τα διαδοχικά τρίποντα του Ντόρσεϊ, η αποτελεσματική άμυνα και η βοήθεια στο σκοράρισμα από τον Βεζένκοφ εκτόξευσαν στο +19 την «ερυθρόλευκη» απόσταση. Ο Μιλουτίνοφ με εντυπωσιακό κάρφωμα ξεσήκωσε ακόμα περισσότερο τον κόσμο στο ΣΕΦ, στο καλύτερο διάστημα των Πειραιωτών στο παιχνίδι (62-44, 25').

Eurokinissi

Τα πράγματα απλοποιήθηκαν για τους «ερυθρόλευκους», ο Ντόρσεϊ άρχισε να βρίσκει στα πρόσωπα των Βεζένκοφ και Φουρνιέ βοήθειες επιθετικά, με τον Ολυμπιακό να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Η τελευταία περίοδος απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, έδωσε την ευκαιρία στον Μπαρτζώκα να «ανοίξει» το ροτέισον (Χολ, Νετζίπογλου, Λι) με τους Πειραιώτες να ξεπερνούν τους 100 πόντους και να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 44-34, 75-56, 107-84.