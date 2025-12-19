Live η αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Βιλερμπάν στο ΣΕΦ για τη EuroLeague

Ο Ολυμπιακός ψάχνει «αντίδραση» μετά την ήττα από την Βαλένθια και υποδέχεται στο ΣΕΦ (19/12, 21:15) την Βιλερμπάν, για την 17η αγωνιστική της EuroLeague. Αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το 2025, οι οποίοι θα φορέσουν τα γιορτινά τους, «κοκκινίζοντας» την αρένα τους με εορταστικό στυλ και σκουφάκια του Άγιου Βασίλη!

Η 12δα του Ολυμπιακού: Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα. Σέιμπεν Λι, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Κώστας Παπανικολάου, Όμηρος Νετζήπογλου, Σάσα Βεζένκοφ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Κώστας Αντετοκούνμπο.

