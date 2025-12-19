Ώρα και κανάλι του Ολυμπιακός-Βιλερμπάν για τη Euroleague

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του την πρόσφατη απογοήτευση και στρέφει το βλέμμα σε μια αναμέτρηση που απαιτεί άμεση απάντηση. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχεται τη Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague, με μοναδικό στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα. Οι «ερυθρόλευκοι» κουβαλούν ένα αρνητικό σερί που πιέζει βαθμολογικά, όμως το παιχνίδι στο ΣΕΦ προσφέρεται για επανεκκίνηση. Απέναντί τους, μια γαλλική ομάδα που έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά από νίκη, αλλά γνωρίζει πως η αποστολή στον Πειραιά είναι απαιτητική. Το τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:15, με τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime, σε ένα βράδυ που ο Ολυμπιακός θέλει να θυμίσει τον πραγματικό του εαυτό.