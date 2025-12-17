Ολυμπιακός: Όσο επιμένει να εθελοτυφλεί, θα τον «δαγκώνουν»... νυχτερίδες και αράχνες

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τη Βαλένθια στο ΣΕΦ για τη 16η αγωνιστική της Euroleague και μετά από ένα τραγικό τέταρτο δεκάλεπτο όπου δέχθηκε 32 πόντους ηττήθηκε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι με 99-92.

Είναι πασιφανές πως η ομάδα χρειάζεται ένα γερό ηλεκτροσόκ. Διαφορετικά, όσο κρύβει τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι δε θα ανακάμψει και θα βάλει σε κίνδυνο τους στόχους που έχει στην φετινή διοργάνωση της Euroleague.

Ή αλλάζουν ή βουλιάζουν γιατί κινδυνεύουν με... πτώχευση

Eurokinissi

Το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν θα λυθεί από τον Μόρις. Δεν θα λυθεί καν, ακόμη και σε περίπτωση μεταγραφής ψηλού γιατί δεν λείπει η ποσότητα από το ρόστερ του. Λείπει ένα εναλλακτικό πλάνο, αφού το παιχνίδι του πλέον, το έχουν διαβάσει όλοι.

Eurokinissi

Ο στόχος του Ολυμπιακού σε κάθε παιχνίδι είναι να τροφοδοτεί τον ψηλό. Κι αυτό και έγινε στα πρώτα λεπτά με τον Μιλουτίνοφ και τον Βεζένκοφ. Όταν η Βαλένθια έκλεισε την ρακέτα, δεν υπήρχε plan B.

Ο Γουόκαπ, ο Νιλικίνα και η απουσία απειλής

Eurokinissi

Ο Γουόκαπ ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην αναμέτρηση με την Βαλένθια. Ειδικά στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν ο κύριος λόγος που ο Ολυμπιακός έχτισε μια διψήφια διαφορά και... φάνηκε να κλειδώνει το παιχνίδι.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι μια. Όταν έρχεται η ώρα να αντικατασταθεί από τον Νιλικίνα, η άμυνα των αντιπάλων δεν νιώθει απειλή. Έτσι, αν ο Γουόκαπ δεν ντυθεί... Μπάτμαν (θυμίζω πως δεν είναι η δουλειά του να σκοράρει και δε θα συμβαίνει πάντα), οι αντίπαλοι θα αφήνουν τα αντίπαλα PG να σουτάρουν μέχρι... μεθαύριο. Κι αυτό έρχεται να λύσει ο Μόρις. Το κατά πόσο θα μπορέσει να σηκώσει αυτό το βάρος μόνος του, μένει να το δούμε στο παρκέ.

Η άμυνα... αεροδρόμιο και τα «καμπανάκια» που έγιναν καμπάνες

Eurokinissi

Είναι χαρακτηριστικό πως στα τρία τελευταία ματς ο Ολυμπιακός έχει δεχθεί 91,92 και 99 πόντους. Στα τελευταία 12 λεπτά με την Βαλένθια δέχθηκε 41! Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν καταφέρει σε κανένα παιχνίδι (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) να παίξουν άμυνα στην περιφέρεια.

Eurokinissi

Το Μιλάνο σούταρε με 48% από το τρίποντο, ο Ερυθρός Αστέρας με 43%, η Μπαρτσελόνα με 50%, το ίδιο και η Βαλένθια. Ακόμη και στην νίκη του απέναντι στην Παρί, οι Γάλλοι είχαν 41% και πέτυχαν 86 πόντους. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επιμονή της άμυνας με αλλαγές, αφού δεν υπάρχει mobile σέντερ στον Ολυμπιακό για να υποστηρίξει τέτοιες άμυνες, με εξαίρεση ίσως τον Κώστα Αντετοκούνμπο που είναι τρίτος στο ρόστερ.

Όπως καταλαβαίνει κανείς, τα καμπανάκια έχουν γίνει πλέον καμπάνες (κι ας είναι Δεκέμβρης) κυρίως για τον τρόπο που ο Ολυμπιακός αγωνίζεται. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, οι Πειραιώτες έχουν παίξει καλά μόνο απέναντι στην Μπάγερν και την Ζάλγκιρις. Σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, ακόμη κι αν νίκησαν, δεν φάνηκαν πειστικοί. Ο καιρός γαρ εγγύς...