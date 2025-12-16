Η βαθμολογία της EuroLeague μετά από την ήττα του Ολυμπιακού και τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά από τη νίκη του Παναθηναϊκού και την ήττα του Ολυμπιακού για την 16η αγωνιστική.
Με πλούσιο θέαμα και σπουδαίες αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική ημέρα της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχοντας σε εξαιρετική ημέρα τους Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν έφυγε νικητής από την Κωνσταντινούπολη επικρατώντας (77-81) της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε και ανέβηκε στο 10-6.
Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος ξέσπασε κατά των οπαδών της Φενέρμπαχτσε μετά τον αγώνα, πήραν μία υπερπολύτιμη νίκη, που τους διατηρεί «ζωντανούς» στο κυνήγι της 4άδας. Υπενθυμίζουμε πως οι 4 πρώτες θέσεις της κατάταξης «χαρίζουν» πλεονέκτημα έδρας στη σειρά των πλέι-οφς που ακολουθούν.
Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός ηττήθηκε (92-99) από την εξαιρετική φέτος Βαλένθια και παρέμεινε στις 8 νίκες. Οι «ερυθρόλευκοι» παρά το γεγονός πως προηγούνταν με 9 πόντους στην έναρξη της τέταρτης περιόδου, δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν το προβάδισμα και υπέστησαν οδυνηρή ήττα μετά από διαδοχικές λάθος επιλογές σε επίθεση και άμυνα.
Ο Ολυμπιακός έχει παιχνίδι λιγότερο, καθώς εκρεμμεί η διεξαγωγή του εντός έδρας αγώνα εναντίον της Φενέρμπαχτσε, η οποία αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας Byron.
Οι αγώνες της Τρίτης (16/12)
- Ντουμπάι BC - Μακάμπι Τελ-Αβίβ 95-97
- Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR 77-81
- Χάποελ Τελ-Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας 84-78
- Ολυμπιακός - Βαλένθια 92-99
- Ολίμπια Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης 89-82
- Παρί - Μπαρτσελόνα 69-85
Η βαθμολογία της EuroLeague
- Χάποελ Τελ-Αβίβ 12-4
- Βαλένθια 11-5
- Μπαρτσελόνα 11-5
- Παναθηναϊκός AKTOR 10-6
- Μονακό 9-6
- Ζαλγκίρις 9-6
- Φενέρμπαχτσε 9-6
- Ερυθρός Αστέρας 9-7
- Ρεάλ Μαδρίτης 9-7
- Ολίμπια Μιλάνο 9-7
- Ολυμπιακός 8-7
- Βίρτους Μπολόνια 7-8
- Ντουμπάι BC 7-9
- Παρτιζάν 6-9
- Μακάμπι Τελ-Αβίβ 6-10
- Μπασκόνια 5-10
- Αναντολού Εφές 5-10
- Μπάγερν Μονάχου 5-10
- Παρί 5-11
- Βιλερμπάν 3-12