Η βαθμολογία της EuroLeague μετά από την ήττα του Ολυμπιακού και τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά από τη νίκη του Παναθηναϊκού και την ήττα του Ολυμπιακού για την 16η αγωνιστική.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Με πλούσιο θέαμα και σπουδαίες αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική ημέρα της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχοντας σε εξαιρετική ημέρα τους Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν έφυγε νικητής από την Κωνσταντινούπολη επικρατώντας (77-81) της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε και ανέβηκε στο 10-6.

Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος ξέσπασε κατά των οπαδών της Φενέρμπαχτσε μετά τον αγώνα, πήραν μία υπερπολύτιμη νίκη, που τους διατηρεί «ζωντανούς» στο κυνήγι της 4άδας. Υπενθυμίζουμε πως οι 4 πρώτες θέσεις της κατάταξης «χαρίζουν» πλεονέκτημα έδρας στη σειρά των πλέι-οφς που ακολουθούν.

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός ηττήθηκε (92-99) από την εξαιρετική φέτος Βαλένθια και παρέμεινε στις 8 νίκες. Οι «ερυθρόλευκοι» παρά το γεγονός πως προηγούνταν με 9 πόντους στην έναρξη της τέταρτης περιόδου, δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν το προβάδισμα και υπέστησαν οδυνηρή ήττα μετά από διαδοχικές λάθος επιλογές σε επίθεση και άμυνα. 

Ο Ολυμπιακός έχει παιχνίδι λιγότερο, καθώς εκρεμμεί η διεξαγωγή του εντός έδρας αγώνα εναντίον της Φενέρμπαχτσε, η οποία αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας Byron

Οι αγώνες της Τρίτης (16/12)

  • Ντουμπάι BC - Μακάμπι Τελ-Αβίβ 95-97
  • Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR 77-81
  • Χάποελ Τελ-Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας 84-78
  • Ολυμπιακός - Βαλένθια 92-99
  • Ολίμπια Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης 89-82
  • Παρί - Μπαρτσελόνα 69-85

Η βαθμολογία της EuroLeague

  1. Χάποελ Τελ-Αβίβ 12-4
  2. Βαλένθια 11-5
  3. Μπαρτσελόνα 11-5
  4. Παναθηναϊκός AKTOR 10-6
  5. Μονακό 9-6
  6. Ζαλγκίρις 9-6
  7. Φενέρμπαχτσε 9-6
  8. Ερυθρός Αστέρας 9-7
  9. Ρεάλ Μαδρίτης 9-7
  10. Ολίμπια Μιλάνο 9-7
  11. Ολυμπιακός 8-7
  12. Βίρτους Μπολόνια 7-8
  13. Ντουμπάι BC 7-9
  14. Παρτιζάν 6-9
  15. Μακάμπι Τελ-Αβίβ 6-10
  16. Μπασκόνια 5-10
  17. Αναντολού Εφές 5-10
  18. Μπάγερν Μονάχου 5-10
  19. Παρί 5-11
  20. Βιλερμπάν 3-12

