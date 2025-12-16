Η βαθμολογία της EuroLeague μετά από την ήττα του Ολυμπιακού και τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR

Με πλούσιο θέαμα και σπουδαίες αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική ημέρα της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχοντας σε εξαιρετική ημέρα τους Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν έφυγε νικητής από την Κωνσταντινούπολη επικρατώντας (77-81) της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε και ανέβηκε στο 10-6.

Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος ξέσπασε κατά των οπαδών της Φενέρμπαχτσε μετά τον αγώνα, πήραν μία υπερπολύτιμη νίκη, που τους διατηρεί «ζωντανούς» στο κυνήγι της 4άδας. Υπενθυμίζουμε πως οι 4 πρώτες θέσεις της κατάταξης «χαρίζουν» πλεονέκτημα έδρας στη σειρά των πλέι-οφς που ακολουθούν.

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός ηττήθηκε (92-99) από την εξαιρετική φέτος Βαλένθια και παρέμεινε στις 8 νίκες. Οι «ερυθρόλευκοι» παρά το γεγονός πως προηγούνταν με 9 πόντους στην έναρξη της τέταρτης περιόδου, δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν το προβάδισμα και υπέστησαν οδυνηρή ήττα μετά από διαδοχικές λάθος επιλογές σε επίθεση και άμυνα.

Ο Ολυμπιακός έχει παιχνίδι λιγότερο, καθώς εκρεμμεί η διεξαγωγή του εντός έδρας αγώνα εναντίον της Φενέρμπαχτσε, η οποία αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Οι αγώνες της Τρίτης (16/12)

Ντουμπάι BC - Μακάμπι Τελ-Αβίβ 95-97

Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR 77-81

Χάποελ Τελ-Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας 84-78

Ολυμπιακός - Βαλένθια 92-99

Ολίμπια Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης 89-82

Παρί - Μπαρτσελόνα 69-85

Η βαθμολογία της EuroLeague