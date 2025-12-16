Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε 81-77: Σπουδαίο διπλό στην Πόλη με ανατροπή και υπογραφή Σλούκα -Ναν

Ο Παναθηναϊκός ΑKTOR έφυγε με το διπλό (81-77) από την Τουρκία κόντρα στην Φενέρμπαχτσε για την 16 αγωνιστική της ΕuroLeague.

Οι «πράσινοι», έχοντας στην πλάτη τους δύο σερί ήττες, ταξίδεψαν στην έδρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης και με μία συγκλονιστική εμφάνιση, κυρίως στην τελευταία περίοδο, επέστρεψαν θριαμβευτικά στις επιτυχίες.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έδειξε σπάνια ψυχραιμία και υποδειγματική συγκέντρωση και με ένα εκπληκτικό τέταρτο δεκάλεπτο έφτασε σε ένα πολύτιμο και δύσκολο «διπλό».

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 10-6, ενώ η Φενέρ έπεσε στο 9-6.

Tην επόμενη αγωνιστική και συγκεκριμένα την ερχόμενη Πέμπτη (18/12, 21:15) υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ η Φενέρμπαχτσε θα ταξιδέψει στην Ιταλία (18/12, 21:30) για την αναμέτρση κόντρα στη Μιλάνο.

Η εξέλιξη του παιχνιδιού

Οι δύο ομάδες εμφανίστηκαν ιδιαίτερα άστοχες στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τον Παναθηναϊκό, χωρίς τον Κέντρικ Ναν στην αρχική πεντάδα, να υστερεί στο παιχνίδι ένας εναντίον ενός. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα πρώτα 5:30 το σκορ παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα (4-5).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αντιμετώπισε προβλήματα στον τομέα των ριμπάουντ, με τη Φενέρμπαχτσε να βρίσκει πόντους μέσω δεύτερων επιθέσεων, παρά την επιθετική της δυστοκία. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους «πράσινους» στο +1 (17-16), χάρη σε πέντε συνεχόμενους πόντους του Ναν, εκ των οποίων οι τρεις προήλθαν από ένα εντυπωσιακό τρίποντο σχεδόν από τη μέση του γηπέδου.

Ξεκίνησε καλά αλλά... χαλάρωσε

Ο Αμερικανός γκαρντ, παρά τον τραυματισμό που είχε θέσει εν αμφιβόλω τη συμμετοχή του στο παιχνίδι, συνέχισε σε υψηλό ρυθμό και με νέο τρίποντο έδωσε προβάδισμα έξι πόντων στον Παναθηναϊκό (24-18) στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Η άμυνα των φιλοξενούμενων... μασούσε σίδερα, υποχρεώνοντας τη Φενέρμπαχτσε σε εννέα (!) προσωπικά λάθη, ενώ με καλάθι και φάουλ του Ναν (13 π) η διαφορά έφτασε για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό (37-27).

Η συνέχεια ωστόσο δεν ήταν ανάλογη, η Φενέρ αντέδρασε και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους πράσινους στο +4 (41-37), καθώς η ομάδα του Σάρας Γιασκεβίτσιους μείωσε γρήγορα την διαφορά δέκα πόντων.

Ολική «κατάρρευση» στην επανάληψη

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι μπήκαν με… το πόδι στο γκάζι, πέρασαν γρήγορα μπροστά στο σκορ και με σερί 11-0 απέκτησαν προβάδισμα επτά πόντων (48-41).Τα προβλήματα για τους πράσινους ήταν πολλά σε εκείνο το σημείο, καθώς όχι μόνο παρέμειναν άποντοι για περισσότερα από τέσσερα λεπτά αλλά είδαν και τον Κένεθ Φαρίντ να αποχωρεί πολύ νωρίς από το παρκέ φορτωμένος με τέσσερα φάουλ.

Ο Παναθηναϊκός παρά το «σοκ», μείωσε στο -5 με τρίποντο του Γκραντ (55-50), δεν μπόρεσε όμως να ψαλιδίσει περαιτέρω τη διαφορά και έτσι το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με τους Τούρκους στο +7 (57-50).

Ανεπανάληπτο τέταρτο δεκάλεπτο και ολική ανατροπή

Αυτό που δεν κατάφερε στο τέλος της τρίτης περιόδου, το πέτυχε στο ξεκίνημα της τέταρτης και με ένα εκπληκτικό τρίλεπτο σε άμυνα και επίθεση όχι μόνο έφερε το ματς στα ίσα (60-60), αλλά με εύστοχο ζευγάρι βολών του Χουάντσο πέρασε και μπροστά (62-60), 6:33 πριν το φινάλε.

Από εκείνο το σημείο και μετά, Σλούκας και Ναν ανέλαβαν πρωταγωνιστικό ρόλο, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να ευστοχεί σε τρίποντο για το 67-62, ενώ ο Μήτογλου με παλικαρίσιο καλάθι-φάουλ, ανέβασε τη διαφορά στους έξι πόντους (74-68). Στην συνέχεια η Φενέρ μείωσε στο -1 (75-76), όμως ο Παναθηναϊκός αποδείχθηκε πολύ σκληρός για να πεθάνει, ο Ναν ευστόχησε στο ζευγάρι βολών (80-75) 13:4 πριν το τέλος και οι πράσινοι έφυγαν νικητές από την Τουρκία.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Παστούσιακ, Μπουμπέρ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-17, 37-41, 57-50, 77-81

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ 3, Μπιρσέν, Μπάλντουιν 11, Μέλι 6, Χόρτον-Τάκερ 22, Μπόστον, Μπιμπέροβιτς 15, Χολ 8, Ζάκγαρς, Κόλσον 10, Μπιρτς 2

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 5, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 11, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 6, Ναν 25, Φαρίντ 4, Ερνανγκόμεθ 9, Μήτογλου 7, Γιούρτσεβεν 7