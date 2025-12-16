Live η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια για την Euroleague

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Βαλένθια στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στα πλαίσια της 16ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά το ταξίδι τους στην Βαρκελώνη, οπού γνώρισαν την ήττα από την Μπαρτσελόνα, αντιμετωπίζουν άλλη μια ισπανική ομάδα, αυτή την φορά στην έδρα τους.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα ψάξει την νίκη για να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα από τους Καταλανούς, και να πάρει μια νίκη πολύτιμη για την συνέχεια.

