Ολυμπιακός: Στην Αθήνα ο Μόντε Μόρις - Περνάει ιατρικά, τότε θα κάνει ντεμπούτο

Ο νέος γκαρντ του Ολυμπιακού πάτησε Ελλάδα. Ο Μόντε Μόρις έφτασε στα μέρη μας το πρωί της Κυριακής (14/12), για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει και τυπικά την μετακίνηση του στους «ερυθρόλευκους».

Ο 30χρονος Αμερικάνος γκαρντ έρχεται στους Πειραιώτες για να καλύψει το κενό στην περιφέρεια μετά τον νέο σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς, δίνοντας σημαντικές λύσεις στον Γιώργο Μπαρτζώκα. Στο συμβόλαιο του Μόντε Μόρις με τον Ολυμπιακό υπάρχει και option out για το καλοκαίρι του 2026,ενώ ο Αμερικανός αναμένεται να βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό κάτι παραπάνω από 900 χιλιάδες δολάρια για την τρέχουσα σεζόν, ενώ αν παραμείνει κάτοικος ΣΕΦ και την αγωνιστική περίοδο 2026/27 τότε θα αμειφθεί με ένα ποσό μεγαλύτερο των 1.300.000 δολαρίων.

Τότε αναμένεται το ντεμπούτο του

Ο Μόρις είναι πιθανό να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στο Περιστέρι για τη GBL. Από εκεί και έπειτα, ο Αμερικανός θα ξεκινήσει προπονήσεις με τους συμπαίκτες του, με πιθανότερη ημερομηνία για το επίσημο ντεμπούτο το το ματς απέναντι στη Βιλερμπάν την Παρασκευή (19/2, 21.15) στο ΣΕΦ.