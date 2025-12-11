Ολυμπιακός: Πότε και με ποιόν αντίπαλο θα κάνει ντεμπούτο στην Euroleague ο Μόντε Μόρις

Ο Ολυμπιακός μετά από μερικές ημέρες «ησυχίας» στο ρεπορτάζ για την απόκτηση γκαρντ και με την αγορά των ΗΠΑ και του ΝΒΑ στο επίκεντρο βρήκε τον εκλεκτό του. Αυτός είναι ο Μόντε Μόρις, ο οποίος είχε συζητήσει με τον Ολυμπιακό και τον Σεπτέμβριο χωρίς όμως να προχωρήσει ποτέ πρακτικά η μεταξύ τους κουβέντα, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα είχε απορρίψει και την πρόταση της Ρεάλ έναντι 2.000.000 δολαρίων.

Μόλις χθες (10/12) ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μόρις για τα επόμενα 1+1 χρόνια. Ο 30χρονος Αμερικάνος γκαρντέρχεται στους Πειραιώτες για να καλύψει το κενό στην περιφέρεια μετά τον νέο σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς, δίνοντας σημαντικές λύσεις στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Στο συμβόλαιο του Μόντε Μόρις με τον Ολυμπιακό υπάρχει και option out για το καλοκαίρι του 2026,ενώ ο Αμερικανός αναμένεται να βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό κάτι παραπάνω από 900 χιλιάδες δολάρια για την τρέχουσα σεζόν, ενώ αν παραμείνει κάτοικος ΣΕΦ και την αγωνιστική περίοδο 2026/27 τότε θα αμειφθεί με ένα ποσό μεγαλύτερο των 1.300.000 δολαρίων.

Πότε θα κάνει ντεμπούτο ο Μόρις

Ο νέος γκαρντ του Ολυμπιακού θα βρίσκεται στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακό. Εννοείται πως θα χρειαστεί προπονήσεις και χρόνο για να ενσωματωθεί στην λογική του Γιώργου Μπαρτζώκα και οι φίλοι της ομάδας ανυπομονούν να τον δουν να αγωνίζεται.

Όπως όλα δείχνουν, αυτό θα συμβεί πιθανότατα μέσα στην διαβολοβδομάδα που έρχεται με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν δυο εντός έδρας αναμετρήσεις με τη Βαλένθια και τη Βιλερμπάν. Αν όχι στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στους Ισπανούς, τότε στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στους Γάλλους, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στην Euroleague.

