Ολυμπιακός: Επίσημα «ερυθρόλευκος» ο Μόντε Μόρις

«Ερυθρόλευκος» με κάθε επισημότητα ο Μόντε Μόρις. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μόρις για τα επόμενα 1+1 χρόνια. Ο 30χρονος Αμερικάνος γκαρντ έρχεται στους Πειραιώτες για να καλύψει το κενό στην περιφέρεια μετά τον νέο σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς, δίνοντας σημαντικές λύσεις στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Στο συμβόλαιο του Μόντε Μόρις με τον Ολυμπιακό υπάρχει και option out για το καλοκαίρι του 2026, ενώ ο Αμερικανός αναμένεται να βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό κάτι παραπάνω από 900 χιλιάδες δολάρια για την τρέχουσα σεζόν, ενώ αν παραμείνει κάτοικος ΣΕΦ και την αγωνιστική περίοδο 2026/27 τότε θα αμειφθεί με ένα ποσό μεγαλύτερο των 1.300.000 δολαρίων.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Monte Morris.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν.



Το who is who



Όνομα: Monte Morris

Γεννήθηκε: 27/06/1995

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.88 μ.

Θέση: Γκαρντ



Προηγούμενες Ομάδες

• 2017–2019 Iowa State Cyclones (Κολεγιακή NCAA)

• 2017–2022 Denver Nuggets

• 2022–2023 Washington Wizards

• 2023–2024 Detroit Pistons

• 2023-2024 Minnesota Timberwolves

• 2024–2025 Phoenix Suns

• 2025 Indiana Pacers



Οι αριθμοί του στο NBA

Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Indiana Pacers και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.



ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ



Σε ατομικό επίπεδο

• First-Team All-Big 12 (2017)

• 2x Second-team All-Big 12 (2015-2016)