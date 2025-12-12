Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 98-85: «Κατάρρευση» στο δεύτερο ημίχρονο και βαριά ήττα στην Ισπανία

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στην Βαρκελώνη με 98-85 από την Μπαρτσελόνα στα πλαίσια της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανταγωνιστικοί στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο είχαν πολύ κακή εικόνα που έφερε και την μεγάλη διαφορά στο φινάλε.

Πολλά αβίαστα λάθη στην επίθεση και χωρίς σκληράδα στην άμυνα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα που έπεσε στο 8-6, ενώ οι Καταλανοί ανέβηκαν στο 10-5. Για τους γηπεδούχους ξεχώρισαν οι Κλάιμπερν (28 πόντους) και Παντερ (24 πόντους) ενώ για τον Ολυμπιακό ο Βεζένκοφ πέτυχε 22 πόντους.

Το ματς

Το παιχνίδι στη Βαρκελώνη άρχισε με τον Μιλουτίνοφ να αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη λύση στην επίθεση του Ολυμπιακού, την ώρα που η Μπαρτσελόνα, χάρη σε δύο συνεχόμενα τρίποντα του Κλάιμπερν, πήρε από νωρίς προβάδισμα με 8-4 (4’). Οι «μπλαουγκράνα» συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό από τα 6,75 μ., φτάνοντας τα τέσσερα εύστοχα τρίποντα και χτίζοντας διαφορά έξι πόντων (14-8 στο 6’), με τους «ερυθρόλευκους» να δείχνουν σημάδια αστάθειας. Μετά το τάιμ-άουτ, ο Φουρνιέ ανέβασε στροφές με δύο σερί εύστοχα σουτ, μειώνοντας σε 14-13 (8’), πριν η πρώτη περίοδος ολοκληρωθεί με τον Ολυμπιακό να γυρίζει το παιχνίδι και να προηγείται 22-21, χάρη στη συμβολή των Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ.

Η άμυνα του Ολυμπιακού συνέχισε να μπάζει, ωστόσο Χολ και Ντόρσεϊ έδιναν επιθετικό οξυγόνο, κρατώντας την ομάδα του Μπαρτζώκα μπροστά με 28-26 (13’). Ο Ντόρσεϊ με πέντε πόντους και μία ασίστ ξεχώρισε σε αυτό το διάστημα, βοηθώντας ώστε το σκορ να γίνει 33-29 (15’), παρότι τα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ παρέμεναν μεγάλο πρόβλημα. Όμως οι συνεχόμενες επιπολαιότητες (5 λάθη) γύρισαν πλήρως την κατάσταση. Με σερί 8-0, η Μπαρτσελόνα πέρασε ξανά μπροστά (37-33 στο 17’), εκμεταλλευόμενη κάθε λάθος των Πειραιωτών. Το ημίχρονο βρήκε τους «ερυθρόλευκους» πίσω 42-39, έχοντας χάσει τον έλεγχο του αγώνα εξαιτίας λαθών και χαμένων ριμπάουντ.

Eurokinissi

Το ξεκίνημα της επανάληψης έφερε ξανά τον Κλάιμπερν και τον Σενγκέλια να δημιουργούν μέτωπα που ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει, με το σκορ στο 47-42 (22’). Ο Πάντερ ανέβασε ρυθμό με 7 πόντους, ο Κλάιμπερν έφτασε τους 22 με πέντε τρίποντα και η εικόνα των Πειραιωτών θύμιζε πλήρη αποδιοργάνωση, με το σκορ να εκτοξεύεται στο 59-47 (25’). Η Μπαρτσελόνα δεν σήκωσε το πόδι από το γκάζι, φτάνοντας μέχρι και το +18 (67-49 στο 27’), με τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να αντιδράσει ούτε στοιχειωδώς. Η περίοδος έκλεισε στο 72-56, με τον Πάντερ να προσθέτει ακόμη ένα καλάθι, χωρίς όμως να μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του παιχνιδιού.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο τα λάθη συνεχίστηκαν, η Μπαρτσελόνα έβρισκε σταθερά σκορ στο transition και κράτησε με ευκολία τη διψήφια διαφορά (77-61 στο 32’). Το αντιαθλητικό φάουλ του Βεζένκοφ στον Πάρα έδωσε στους Καταλανούς νέο μίνι-σερί, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +17 (81-64 στο 34’), «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη. Ο Χολ μείωσε σε 84-69 (4:35 πριν το τέλος), αλλά ο Ολυμπιακός δεν έδειξε ποτέ ικανός για επιστροφή. Το έβδομο τρίποντο του εκπληκτικού Κλάιμπερν έκανε το 91-73 και έβαλε οριστικά τέλος στο ματς, με τους Καταλανούς να επικρατούν τελικά 98-85.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 43-39, 72-56, 98-85.