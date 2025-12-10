Πλήγμα στον Ολυμπιακό με Γουόρντ - Τραυματίστηκε και μένει εκτός για ένα μήνα

Ακόμη ένας τραυματισμός για τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο 28χρονος φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» Τάισον Γουόρντ θα λείψει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας των Πειραιωτών για τουλάχιστον ένα μήνα, καθώς υπέστη οστικό οίδημα.

Όπως ενημέρωσαν επίσημα οι ιθύνοντες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, το οίδημα που αντιμετωπίζει ο Αμερικανός άσσος βρίσκεται στην πρόσθια μοίρα έξω κνημιαίου κονδύλου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το διάστημα της απουσίας του υπολογίζεται στον ένα μήνα, εξέλιξη η οποία αναμένεται να επηρεάσει τη σύνθεση της ομάδας των «ερυθρολεύκων» στα επόμενα παιχνίδια.

Έπειτα από τις ιατρικές γνωματεύσεις, καθίσταται σαφές πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα τον έχει στη διάθεσή του για το μεγάλο ντέρμπι εναντίον του Παναθηναϊκού AKTOR στο Telekom Center στις 2 Ιανουαρίου του νέου έτους.

Πέραν της «μάχης των αιωνίων», ο Γουόρντ θα απουσιάσει από 4 ακόμη παιχνίδια της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός αναμένεται να κατέβει χωρίς τον Αμερικανό φόργουορντ στα παιχνίδια εναντίον της Βαλένθια, της Βιλερμπάν, της Μπαρτσελόνα, καθώς και της Φενέρμπαχτσε. Υπενθυμίζουμε πως ο αγώνας εναντίον των Τούρκων είχε αναβληθεί λόγω κακοκαιρίας.

Ο Γουόρντ μετρά έως τώρα στην EuroLeague κατά μέσο όρο 7.2 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ ανά περίπου 20 λεπτά συμμετοχής και η απουσία του ενδέχεται να επηρεάσει την επιθετική λειτουργία της ομάδας.