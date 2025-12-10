Τάκης Λεμονής: Το νέο του ξεκίνημα έπειτα από 8 χρόνια απουσίας από την προπονητική

Ο Τάκης Λεμονής επιστρέφει στους πάγκους, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Ραντνίσκι στη Σερβία. Τελευταίο ματς του 65χρονου πλέον τεχνικού ήταν στις 20 Δεκεμβρίου του 2018 σε έναν αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδας του Ολυμπιακού κόντρα στον Πλατανιά. Η ομάδα της Σερβίας βρίσκεται στην 14η θέση του πρωταθλήματος με 16 βαθμούς σε 18 αγωνιστικές, γεγονός που καθιστά τη νέα πρόκληση σημαντική.

Ο Λεμονής δηλώνει αποφασισμένος να βοηθήσει την ομάδα να ανασυγκροτηθεί, βλέποντας τη Ραντνίσκι ως ευκαιρία να εφαρμόσει την εμπειρία και τις γνώσεις του. Η σταθερότητα και η τεχνική καθοδήγηση που διαθέτει ο πολύπειρος Έλληνας κόουτς θεωρούνται κρίσιμες για να αλλάξει η πορεία της ομάδας και να αποφευχθεί ο υποβιβασμός.

Μερικά από τα λόγια του Τάκη Λεμονή αλλά και του τεχνικού διευθυντή της ομάδας:

Τάκης Λεμονής: «Έρχομαι στη Σερβία με καλή αίσθηση. Ξέρω ποια είναι η κατάσταση στον σύλλογο, η πρόκληση είναι μεγάλη. Έχω παρακολουθήσει αγώνες της ομάδας και έχω ξανά συνεργαστεί στο παρελθόν με Σέρβους παίκτες».

Στοϊλίκοβιτς (τεχνικός διευθυντής Ραντνίσκι) : «Προσλάβαμε έναν εξαιρετικό προπονητή με μεγάλη εμπειρία. Ελπίζουμε ότι αυτή η λύση θα φέρει επιτυχία και χαμόγελα στους οπαδούς.»