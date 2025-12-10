Η... χρυσή «φουρνιά» της Ελλάδας - Οι πολυτιμότεροι παίκτες της «γαλανόλευκης»

Η Ελλάδα παρά την αποτυχημένη προσπάθειά της να ταξιδέψει στα γήπεδα της Αμερικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, βλέπει να αναδύεται μια νέα γενιά παικτών που συνδυάζει εμπειρία και προοπτική.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ξεχωρίζει για τα γκολ και την παρουσία του στην εθνική ομάδα, ενώ ο Χρήστος Τζόλης εντυπωσιάζει με ταχύτητα και τεχνική σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Καρέτσας κλείνει την τριάδα με τους πιο ακριβούς χρηματιστηριακά Έλληνες παίκτες και ο Κωστούλας ακολουθεί δείχνοντας υποσχόμενα προσόντα.

Όπως φαίνεται και στο σχετικό δημοσίευμα του Transfermarkt Greece ο αρχισκόρερ της Μπενφίκα, Βαγγέλης Παυλίδης με χρηματιστηριακή αξία 35 εκατομμυρίων βρίσκεται στη πρώτη θέση, ενώ δύο εξτρέμ Χρήστος Τζόλης και Κωσταντίνος Καρέτσας που αγωνίζονται στη Βελγική Λίγκα (έπειτα από την ενημέρωση των αξιών) πλαισιώνουν τον Έλληνα επιθετικό.

Ο άλλοτε αμυντικός του ΠΑΟΚ Κουλιεράκης αγωνίζεται ήδη στη Μπουντεσλίγκα και αποτελεί παράδειγμα της προοπτικής των Ελλήνων αμυντικών. Ο Τζίμας και ο Ιωαννίδης συνεχίζουν να εξελίσσονται, ενώ ο Τσιμίκας προσφέρει σταθερότητα και εμπειρία σε υψηλό επίπεδο, αγωνιζόμενος στο πρωτάθλημα Ιταλίας για λογαριασμό της Ρόμα.

Κωνσταντέλιας και Μαυρόπανος ενισχύουν την ελληνική σύνθεση, ενώ ο Μουζακίτης και ο Τζολάκης ξεχωρίζουν για το ταλέντο και την προοπτική τους στον Ολυμπιακό. Την 15αδα κλείνει ο Βαγιαννίδης με τον Ζαφείρη και τον Δουβίκα. Συνολικά, η λίστα αυτή δείχνει μια γενιά με συνδυασμό ταλέντου, εμπειρίας και προοπτικής, που μπορεί να αφήσει το στίγμα της στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο και να αποτελέσει τη βάση για μια δυνατή εθνική ομάδα και επιτυχημένους ελληνικούς συλλόγους.