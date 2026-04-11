Μαυροπάνος: Έγραψε ιστορία μπαίνοντας σε κλειστό κλαμπ Ελλήνων της Premier League

Ο Ντίνος Μαυροπάνος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην νίκη της Γουέστ Χαμ επί της Γουλβς με 4-0.

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός σκόραρε δυο φορές, την μια στο 42ο λεπτό με δυνατή κεφαλιά και έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του. Η δεύτερη ήταν στο 83’ που διαμόρφωσε και το τελικό αποτέλεσμα με εντυπωσιακό τελείωμα, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία προσωπική εμφάνιση.

Πέρα όμως απο την νίκη και τους βαθμούς και το βήμα σωτηρίας για την Γουέστ Χαμ, τα δυο του αυτά τέρματα τον έκαναν να γράψει ιστορία, καθώς έγινε μόλις ο τρίτος Έλληνας ποδοσφαιριστης που σκοράρει δυο γκολ σε έναν αγώνα στην Premier League.

Οι προηγούμενοι δυο που το είχαν καταφέρει είναι φυσικά οι Γιώργος Σαμαράς και Στέλιος Γιαννακόπουλος. Ο πρώτος το είχε πετύχει τρεις φορές με τη Μάντσεστερ Σίτι την περίοδο 2006-07, ενώ ο δεύτερος δύο φορές με τη Μπόλτον τη σεζόν 2005-06.