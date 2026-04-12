Premier League: Αυτός είναι ο πρώτος Βραζιλιάνος που έφτασε τα 20 τέρματα σε μία σεζόν
Μπορεί να έχουν περάσει κορυφαίοι Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές από την Premier League, αυτός όμως κατάφερε να γράψει ιστορία.
Στην Premier League φέτος, η Μπρέντφορντ αποτελεί για πολλούς την ομάδα έκπληξη του πρωταθλήματος και είναι πολύ κοντά στην πρώτη της ευρωπαϊκή έξοδο με οδηγό τον Ίγκορ Τιάγκο.
Στο «νησί» έχουν αγωνιστεί αρκετοί Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές, όπως οι Γούλιαν, Φελίπε Κουτίνιο, Όσκαρ, Ρομπέρτο Φιρμίνο και Γκάμπριελ Ζεσούς κανένας τους όμως δεν έχει πετύχει ότι ο ποδοσφαιριστής της Μπρέντφορντ. Ο 24χρονος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής από την Βραζιλία που σημειώνει τουλάχιστον 20 γκολ σε μία σεζόν στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.
Μάλιστα, στο πρόσφατο παιχνίδι με την Έβερτον (2-2) ο Βραζιλιάνος σημείωσε και τα δυο τέρματα κόντρα στα «Ζαχαρωτά» φτάνοντας τα 21, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να είναι ο μοναδικός με περισσότερα, καθώς έχει μέχρι τώρα 22.
Εκτός του Τιάγκο, το έχουν καταφέρει με την Μπρέντφορντ επίσης οι Ιβάν Τόνι (22/23) και Μπράιαν Μπούμο (24/25).