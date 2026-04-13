Έξαλλος οπαδός της Άρσεναλ: Έκανε μήνυση στην ομάδα για ψυχολογική φθορά

Η ήττα της Άρσεναλ από την Μπόρνμουθ (1-2) για την 32η αγωνιστική τηςPremier League, έκανε «έξω φρενών» έναν οπαδό από την Αφρική.

Ο Έρικ Κιάμα, κάτοικος της Καμπάλα, κατέθεσε μήνυση εναντίον του συλλόγου, υποστηρίζοντας πως οι εμφανίσεις της αγαπημένης του ομάδας τού έχουν προκαλέσει «άγχος, στρες και έντονη συναισθηματική πίεση».

Ο συγκεκριμένος φίλος των «Κανονιέρηδων» χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την εικόνα της ομάδας του Αρτέτα το τελευταίο διάστημα, μετά και το στραβοπάτημα με την Μπόρνμουθ. Πλέον η Μάντσεστερ Σίτι, με παιχνίδι λιγότερο, βρίσκεται έξι βαθμούς από την κορυφή.

Οι δύο ομάδες θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους την Κυριακή (19/4,18:30) με φόντο την πρώτη θέση του αγγλικού πρωταθλήματος.