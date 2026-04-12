Premier League: «Διπλό» τίτλου της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην Τσέλσι - Βυθίζεται η Τότεναμ

Η δράση στην Premier League κορυφώνεται λίγες στροφές πριν το φινάλε της σεζόν. Η Μάντσεστερ Σίτι δεν άφησε ανεκμετάλλευτο το πασχαλινό «δώρο» της Άρσεναλ, επικρατώντας με τριάρα της Τσέλσι μέσα στο Στάμφορντ Μπριτζ.

Νωρίτερα, η Τότεναμ υπέκυψε από την Σάντερλαντ (1-0)και παρέμεινε στην ζώνη του υποβιβασμού, Νότιγχαμ και Άστον Βίλα μοιράστηκαν από έναν βαθμό στο Σίτι Γκράουντ (1-1) και η Κρίσταλ Πάλας επικράτησε με 2-1 της Νιουκάστλ.

Τσέλσι - Μάντσεστερ Σίτι 0-3

Οι Πολίτες άνοιξαν το σκορ στο 51', όταν ο Τσερκί έψαξε και βρήκε άψογα μέσα στην αντίπαλη περιοχή τον Ο Ράιλι που με το κεφάλι έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του. Ο Γάλλος «ζογκλέρ» δεν αρκέστηκε στην μια ασίστ και μόλις έξι λεπτά αργότερα, τροφοδότησε τον Γκεχί για να διπλασιάσει η Σίτι τα τέρματα της.

Ο επίλογος γράφτηκε στο 68' από τον Ζερεμί Ντοκού. Το press ψηλά ανάγκασε τον Καισέδο σε ένα φθηνό -για την ποιότητα του- λάθος, με τον Βέλγο εξτρέμ να κλέβει την μπάλα, πλασάροντας ιδανικά τον Σάντσες.

Με το αποτέλεσμα αυτό η ομάδα του Πεπ Γκουαρντίολα μείωσε στους 6 την απόσταση της από την Άρσεναλ, την οποία θα υποδεχτεί σε μια βδομάδα στο Έτιχαντ σε ένα πραγματικό ντέρμπι τίτλου. Μάλιστα, η Σίτι έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο από τους «κανονιέρηδες», κάτι που σημαίνει πως το ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής (19/4, 18:30) αποτελεί το κρισιμότερο παιχνίδι της σεζόν στην Premier League.

Τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής

Άρσεναλ - Μπόρνμουθ 1-2

Μπρέντφορτ - Έβερτον 1-1

Μπέρνλι - Μπράιτον 0-2

Λίβερπουλ - Φούλαμ 2-0

Κρίσταλ Πάλας - Νιουκάστλ 2-1

Νότιγχαμ Φόρεστ - Άστον Βίλα 1-1

Σάντερλαντ - Τότεναμ 1-0

Τσέλσι - Μάντσεστερ Σίτι 0-3

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λίντς (13/4, 22:00)

Η βαθμολογία