Premier League: Ο υπερυπολογιστής της Opta προέβλεψε το μεγάλο νικητή

Η μάχη για την ανάδειξη του πρωταθλητή της Premier League κλιμακώνεται και ο «υπερυπολογιστής» της δημοφιλούς πλατφόρμας ανάλυσης δεδομένων, Opta κατέγραψε τις πιθανότητες της Άρσεναλ και της Μάντσεστερ Σίτι για τον τίτλο.

Έξι αγωνιστικές πριν το τέλος, οι «κανονιέρηδες» του Αρτέτα βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 70 βαθμούς. Διατηρούν διαφορά έξι βαθμών από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει 64 βαθμούς, ένα παιχνίδι λιγότερο και την ερχόμενη Κυριακή (19/04, 18:30) θα υποδεχτεί την Άρσεναλ στο «Έτιχαντ».

Αν οι «Πολίτες» επιβληθούν της Άρσεναλ, τότε η διαφορά που τους χωρίζει θα μειωθεί στους 3 βαθμούς. Η Μάντσεστερ Σίτι, δηλαδή θα έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα τίτλου, αφού σε περίπτωση που κερδίσει και τον αγώνα παραπάνω, θα ισοβαθμεί με τους Λονδρέζους στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

A six-point margin. A Premier League title on the line. It doesn't get much bigger than this.@ManCity host @Arsenal at the Etihad Stadium next Sunday at 16:30 BST 🔴🔵 pic.twitter.com/cQ4sXqIr12 — Premier League (@premierleague) April 12, 2026

Η πρόβλεψη του «υπερυπολογιστή» της Opta

Η διάσημη πλατφόρμα συλλογής δεδομένων στο ποδόσφαιρο, Opta ανέλυσε τα ενδεχόμενα και κατέληξε στην πρόβλεψη για τη νικήτρια της φετινής Premier League.

Παρά τη φτωχή φόρμα της Άρσεναλ το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Opta θεωρεί πως η ομάδα του Αρτέτα διατηρεί εις ακέραιο τις πιθανότητές της για τον τίτλο. Υποστηρίζει δε, πως στο 85,66% των προσομοιώσεων στέφεται πρωταθλήτρια.

Από την άλλη, η Μάντσεστερ Σίτι έχει μόλις 14,34% πιθανότητες να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Ωστόσο, η Opta υποστηρίζει πως οι «Πολίτες» του Γκουαρδιόλα έχουν εξασφαλίσει σχεδόν τη δεύτερη θέση, με 84,97% πιθανότητες να τερματίσουν στη δεύτερη θέση.

Αν η Σίτι, όμως επικρατήσει της Άρσεναλ στο ντέρμπι του «Έτιχαντ», οι πιθανότητες αναμένεται να αντιστραφούν.

Το αγωνιστικό ρεπορτάζ της Σίτι και της Άρσεναλ

Οι δύο ομάδες θα φτάσουν στη «σύγκρουση γιγάντων» της Κυριακής (19/04) με απουσίες. Για τη Μάντσεστερ Σίτι θα απουσιάσουν οι Ρούμπεν Ντίαζ και τον Γκβάρντιολ. Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι θα παραταχθούν χωρίς τον βασικό τους επιθετικό, Μπουκάγιο Σάκα, ο οποίος θα λείψει εξαιτίας τραυματισμού.

Ο Αρτέτα, βέβαια απέκτησε έναν ακόμη λόγο να χαμογελάει, αφού είδε τον αναντικατάστατο Ντέκλαν Ράις να επιστρέφει στις προπονήσεις, δηλώνοντας «παρών» στη μάχη του Μάντσεστερ.

Ο «παράγοντας Χ»

Η Άρσεναλ ηττήθηκε στο τελευταίο της παιχνίδι στη Premier League από τη Μπόρνμουθ. Η πρόσφατη φόρμα της ομάδας έχει προβληματίσει τους φιλάθλους των «κανονιέρηδων», οι οποίοι είδαν τους Λονδρέζους να αποκλείονται και από το Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup), στον αγώνα εναντίον της Σαουθάμπτον. Η απογοήτευση είναι μεγάλη, καθώς η Άρσεναλ δε κατόρθωσε να προσπεράσει το εμπόδιο της Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του Carabao Cup, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 2-0.

Από την άλλη, η Μάντσεστερ Σίτι προέρχεται από ένα σερί τεσσάρων συνεχόμενων νικηφόρων αποτελεσμάτων και αναμένεται να παραταχθεί στο χορτάρι του «Έτιχαντ» με την ψυχολογία στα ύψη. Η πίεση είναι τεράστια. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ξεκαθάρισε στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι, πως αν η ομάδα του δε κερδίσει την Κυριακή (19/04), τότε οι ελπίδες για τον τίτλο εξανεμίζονται πλήρως.

Όμως, η νίκη στον τελικό του Carabao Cup δίνει έξτρα κίνητρο στους γηπεδούχους, οι οποίοι γνωρίζουν πλέον πως μπορούν να κερδίσουν την ομάδα του Αρτέτα.

Η πρόσφατη παράδοση της Άρσεναλ, βέβαια κόντρα στις ομάδες του Big-6 του αγγλικού ποδοσφαίρου είναι μία πολύ σημαντική παράμετρος. Οι Λονδρέζοι διατηρούν σερί 22 αγώνων χωρίς ήττα κόντρα στις μεγαλύτερες ομάδες της Premier League. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σερί αγώνων χωρίς ήττα στη σύγχρονη ιστορία του πρωταθλήματος.

Η Μάντσεστερ Σίτι προετοιμάζεται για το σημαντικότερο παιχνίδι της σεζόν. Από την άλλη, η Άρσεναλ αποζητάει από την «εξόρμηση» στο Μάντσεστερ τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας. Κρίνοντας από το πρόσφατο ρεκόρ της εναντίον των κορυφαίων ομάδων της Premier League, η ομάδα του Αρτέτα έχει πολλές πιθανότητες να δώσει συνέχεια στο σερί. Αν τα καταφέρει, τότε θα είναι σίγουρα το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Η στατιστική υπηρεσία, άλλωστε της δίνει συντριπτικές πιθανότητες να τερματίσει πρώτη.