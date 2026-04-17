Εντέν Σερκί: Ο 14χρονος αδερφός του ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Σίτι που συγκρίνεται με τον... Αζάρ

Ο Ραϊάν Σερκί την φετινή σεζόν έχει τραβήξει πάνω του τα βλέμματα, καθώς μαγεύει με το ταλέντο του με την Μάντσεστερ Σίτι. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι ο μοναδικός παιχταράς στην οικογένεια.

Ο 14χρονος αδερφός του, Εντέν, αγωνίζεται στις ακαδημίες της Λυών και έχει τρελάνει τον κόσμο που τον παρακολουθεί με την τεχνική του και την φαντασία που βγάζει μέσα στο χορτάρι. Τις τελευταίες μέρες έχει διαρρεύσει και ένα βίντεο με τον νεαρό ποδοσφαιριστή, που τον δείχνει να χειρίζεται την μπάλα με περίσσια άνεση, ντριπλάροντας με όλους τους πιθανούς τρόπους τους αντιπάλους του. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το μικρό του όνομα που είναι Εντέν, έχει κάνει αρκετό κόσμο να τον παρομοιάζει με τον Αζάρ.