Ξεχωριστή κίνηση: Οπαδός της Μπιλμπάο πανηγύρισε το κύπελλο της Σοσιεδάδ για χάρη της γυναίκας του

Μια συγκλονιστική και συγκινητική ιστορία δημιουργήθηκε κατά την διάρκεια του τελικού του Copa del Rey ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ένας φίλαθλος εντοπίστηκε έξω από το γήπεδο κατά την διάρκεια του αγώνα, ο οποίος φορούσε φανέλα της Βάσκικης ομάδας. Το μυαλό όλων θα πήγαινε στο ότι είναι ένας οπαδός της Σοσιεδάδ που δεν βρήκε εισιτήριο, η ιστορία όμως είναι τελείως διαφορετική.

Συγκεκριμένα ο Ινίγκο είναι οπαδός της μισητής αντιπάλου της Σοσιεδάδ, της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Η αγάπη του για το ποδόσφαιρο είναι μεγάλη, όμως για την οικογένειά του είναι μεγαλύτερη, καθώς η σύζυγός και η κόρη του υποστηρίζουν την «Τσούρι - Ουρντίν» και ο ίδιος τις συνόδευσε στον τελικό. Μάλιστα θα έμπαινε και αυτός στο γήπεδο για να δει το ματς αφού είχαν κλείσει δυο εισιτήρια, όμως η κόρη του αποφάσισε τελευταία στιγμή να πάει στην αναμέτρηση και έτσι ο Ινίγκο της έδωσε το εισιτήριό του, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός γηπέδου. Όπως δήλωσε και ο ίδιος δεν ήθελε να χάσουν αυτόν τον ιστορικό τελικό και προτίμησε να βρεθεί στο πλάι τους, ακόμα και εκτός σταδίου. «Βάσει φιλοσοφίας αγαπώ την Αθλέτικ, όμως βάσει αγάπης υποστηρίζω την Ρεάλ Σοσιεδάδ» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Βάσκος άνδρας παρακολούθησε παρέα με τον ρεπόρτερ την αναμέτρηση και στα πέναλτι πανηγύριζε κάθε γκολ σαν να το έβαζε η δικιά του ομάδα. Σε κάποια φάση της live μετάδοσης, φαίνεται η γυναίκα του από τις κερκίδες να φωνάζει προς το μέρος του και να πανηγυρίζει, ενώ πολύ συγκινητική ήταν η στιγμή της αγκαλιάς τους μετά το τέλος του ματς όταν η Σοσιεδάδ είχε χριστεί κυπελλούχος.