Συγκινητική στιγμή: Αφιέρωσαν το Κύπελλο σε φίλαθλο που δολοφονήθηκε από οπαδούς της Ατλέτικο

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας μετά από έναν επεισοδιακό τελικό. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες (2-2) στη κανονική διάρκεια και την παράταση, έτσι οδηγήθηκε στην διαδικασία των πέναλτι, με τους Μαρέρο και Μούσο να κάνουν σπουδαίες αποκρούσεις, αλλά εν τέλει την Ρεάλ Σοσιεδάδ να αναδεικνύεται για 4η φορά κυπελλούχος Ισπανίας με 4-3.

Πριν από την έναρξη του αγώνα, οι κερκίδες όπου βρίσκονταν οι οπαδοί της Ρεάλ Σοσιεδάδ ξεδίπλωναν ένα μεγάλο πανό με το πρόσωπο του Αϊτόρ Ζαμπαλέτα, το έμβλημα της ομάδας και αυτό του Εούσκαλ Ερία.



The tifo displayed by Real Sociedad supporters at the Copa final in honor of Aitor Zabaleta.



Zabaleta was a Real Sociedad supporter who was stabbed to death in Madrid ahead of a Liga match in 1998. pic.twitter.com/fCsniEYpGT — total Barça (@totalBarca) April 19, 2026

Ποιος είναι ο Αϊτόρ Ζαμπαλέτα

Ο Αϊτόρ Ζαμπαλέτα ήταν 28 ετών και έχασε τη ζωή του στις 8 Δεκεμβρίου 1998. Ο Αϊτόρ είχε ταξιδέψει στην Μαδρίτη για να δει την ομάδα του, Ρεάλ Σοσιεδάδ, να παίζει τον δεύτερο αγώνα του γύρου των 16 του Κυπέλλου UEFA στο «Βιθέντε Καλντερόν». Ήταν μια ήσυχη, χαρούμενη βραδιά ποδοσφαίρου, που την πέρασε με την κοπέλα του, Βερόνικα. Αλλά ο Αϊτόρ δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι.

Ένα τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά, που του προκάλεσε ο Ρικάρντο Γκέρα, μέλος της ναζιστικής ομάδας Μπαστιόν, μιας φατρίας του Φρέντο Ατλέτικο και οπαδών των «ροχιμπλάνκος» τον σκότωσε εκείνο το μοιραίο βράδυ. Όλα συνέβησαν πριν από τον αγώνα, τον οποίο η UEFA δεν ανέστειλε. Με την είδηση ​​της επίθεσης φρέσκια στο μυαλό όλων, η Ατλέτικο νίκησε την ομάδα του Σαν Σεμπαστιάν με 4-1 στην παράταση και προκρίθηκε στα προημιτελικά.

Οι παίκτες της Ρεάλ Σοσιεδάδ δε ξέχασαν τον Αϊτόρ

Στο τέλος του αγώνα, οι παίκτες της Ρεάλ Σοσιεδάδ φόρεσαν μια φανέλα με το όνομα του νεαρού Βάσκου που δολοφονήθηκε και την έδειχναν στους οπαδούς τους.

Hoy, los jugadores de la Real Sociedad han dedicado la Copa a Aitor Zabaleta, hincha vasco asesinado por el Frente Atlético. Enormes. pic.twitter.com/2YKvLXKyLj — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) April 18, 2026

Μερικοί από τους παίκτες φορούσαν τη φανέλα με τον αριθμό «12» και το όνομά του, ενώ ο Οϊαρθάμπαλ σήκωσε ψηλά στον αέρα το όνομα του Αϊτόρ Ζαμπαλέτα, συγκινώντας τους τους πάντες.