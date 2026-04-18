Γιατί η Ατλέτικο Μαδρίτης θα νοικιάσει άλλο γήπεδο αν πάει στον τελικό του Champions League

Η Ατλέτικο Μαδρίτης αφού πέρασε από την Μπαρτσελόνα, θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στα ημιτελικά του Champions League. Εάν προκριθεί στον τελικό θα αναγκαστεί να... νοικιάσει ένα γήπεδο για τον κόσμο της.

Συγκεκριμένα υπάρχει μια παράδοση στην ομάδα, καθώς σε κάθε τελικό ο κόσμος γεμίζει το «Μετροπολιτάνο» για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση σε μεγάλες οθόνες μέσα στο γήπεδο. Φέτος όμως την ημέρα του τελικού το γήπεδο των «ροχιμπλάνκος» θα είναι... κατειλημμένο καθώς θα γίνει η συναυλία του Bad Bunny, επομένως οι ιθύνοντες της ομάδας θα πρέπει να βρούνε ένα άλλο γήπεδο για να φιλοξενήσει τους φιλάθλους. Να υπενθυμίσουμε πως παρόμοια συγκυρία υπήρξε και στον τελικό του 2016, όταν η Ατλέτικο αντιμετώπισε την Ρεάλ Μαδρίτης και στην έδρα της είχε τότε συναυλία ο Πολ Μακάρτνεϊ.