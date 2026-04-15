Πρόκριση με… τρίτο ημίχρονο για την Ατλέτικο: Η χειρονομία του Ντιέγκο Σιμεόνε που άναψε «φωτιές»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης βίωσε την πιο... γλυκιά ήττα της για φέτος, μιας και ηττήθηκε με 2-1 το βράδυ της Τρίτης (14/04) από την Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο», όμως κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League, μετά το 2-0 του πρώτου αγώνα στην Βαρκελώνη.



Οι «ροχιμπλάνκος» παρότι βρέθηκαν με 2-0 πίσω στο σκορ στο πρώτο 25λεπτο, κατάφεραν να μειώσουν σε 2-1 στο 31΄ με τον Λούκμαν παίρνοντας εκ νέου προβάδισμα στο συνολικό σκορ. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός με την πρόκριση να... παίζεται μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, όμως το απόλυτο highlight ήρθε μετά την ολοκλήρωση του.



Αναλυτικότερα, αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης, ο Ντιέγο Σιμεόνε, όπως φαίνεται πλησίασε τους φίλους των Καταλανών που βρέθηκαν στην Μαδρίτη, προχωρώντας σε μια χειρονομία που παραπέμπει σε κάλεσμα για να πάνε για ύπνο, ουσιαστικά υπονοώντας πως ήρθε η ώρα να γυρίσουν σπίτι τους μετά από ακόμα έναν αποκλεισμό στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.





Αυτό δεν άρεσε, όπως ήταν λογικό, στους οπαδούς της ομάδας του Χάνσι Φλικ, οι οποίοι προχώρησαν σε χειρονομίες και προσβολές προς τον Αργεντινό και τους παίκτες του, καθώς αυτοί μετέβαιναν προς τα αποδυτήρια του σταδίου.