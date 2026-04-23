Μπαρτσελόνα: Η Ολίβια Ροντρίγκο στη φανέλα των «μπλαουγκράνα» για το Clásico

Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζει ακόμη ένα εντυπωσιακό concept για το επόμενο Clásico απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, βάζοντας ξανά τη μουσική στο… παιχνίδι.

Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, το όνομα που θα εμφανιστεί στη φανέλα των «μπλαουγκράνα» στο μεγάλο ματς της 10ης Μαΐου θα είναι αυτό της Ολίβια Ροντρίγκο. Η επιλογή έρχεται στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Spotify, που συνεχίζει να παντρεύει ποδόσφαιρο και μουσική, προβάλλοντας καλλιτέχνες με τεράστια απήχηση στο παγκόσμιο κοινό.

Η 23χρονη σταρ, που έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά High School Musical: The Musical: The Series, αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα της νέας γενιάς και ιδιαίτερα δημοφιλής στους νέους. Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το τρίτο της άλμπουμ, ενώ έχει ήδη παρουσιάσει νέο single και εμφανίστηκε στο Coachella, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η καμπάνια έχει ήδη ξεκινήσει, με φωτογραφίσεις παικτών της ανδρικής και γυναικείας ομάδας, ενώ δεν αποκλείεται η ίδια να βρεθεί και στο γήπεδο για το μεγάλο ματς.

Η Ροντρίγκο προστίθεται σε μια λαμπερή λίστα καλλιτεχνών που έχουν «ντύσει» τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, όπως οι Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Rihanna, Ed Sheeran και Travis Scott.