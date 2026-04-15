Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Όταν ο Τούρκος ρέφερι του ντέρμπι δέχτηκε γροθιά από πρόεδρο στο γήπεδο

Ο ορισμός του Ουμούτ Μελέρ στο ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική των play offs της Super League φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα σοβαρό περιστατικό που είχε σημειωθεί στην Τουρκία και είχε πρωταγωνιστή τον ίδιο.



Ο 39χρονος Τούρκος διαιτητής έρχεται για δεύτερη φορά στην Ελλάδα για αγώνα πρωταθλήματος, καθώς είχε βρεθεί και στις 27 Απριλίου 2025 στο παιχνίδι ΑΕΚ - Ολυμπιακός (0-2) ξανά για τα play offs. Αυτή τη φορά θα διευθύνει το ντέρμπι της Λεωφόρου, με βοηθούς τους Ιμπραχίμ Τσαγλάρ Γιουρτσάν και Αμπντουλαχαλμ Μπόρα Οζκάρ, τέταρτο τον Βεργέτη και στο VAR τους Κλέι Πούπερτι και Χεροέν Μάνσοτ.



Πέρα από τις διεθνείς του παρουσίες, το όνομα του Μελέρ είχε απασχολήσει έντονα λόγω ενός περιστατικού βίας τη σεζόν 2023-2024, στον αγώνα Ανκαραγκουτσού - Ρίζεσπορ.



Σε εκείνο το παιχνίδι, η Ρίζεσπορ ισοφάρισε σε 1-1 στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης, ο τότε πρόεδρος της Ανκαραγκουτσού, Φαρούκ Κοτζά, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκε στον διαιτητή, χτυπώντας τον με γροθιά στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια επικράτησε χάος, καθώς εισέβαλαν και οπαδοί της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκαν επίσης στον Μελέρ, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος δεχόμενος χτυπήματα. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στο τουρκικό ποδόσφαιρο και πήρε μεγάλες διαστάσεις.



Η τουρκική ομοσπονδία αντέδρασε άμεσα, διακόπτοντας το πρωτάθλημα για αρκετές εβδομάδες. Στην Ανκαραγκουτσού επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ και τιμωρία πέντε αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ μόλις έχει δεχθεί επίθεση από τον τότε πρόεδρος της Ανκαραγκιουτσού, Φαρούκ Κότσα./ ΑΠΕ ΜΠΕ

Η υπόθεση έφτασε και στη Δικαιοσύνη, με τον Φαρούκ Κοτζά να καταδικάζεται την επόμενη χρονιά σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και επτά μηνών για την επίθεση στον διαιτητή.



Ο Μέλερ συνεχίζει κανονικά την καριέρα του σε υψηλό επίπεδο και πλέον καλείται να διευθύνει ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.