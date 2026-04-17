Μπερνάρ: Ο πρώην «πράσινος» εξόργισε τους οπαδούς της ομάδας του

Στο παιχνίδι Ατλέτικο Μινέιρο-Ζουβεντούδ (2-1), ο Βραζιλιάνος άνοιξε το σκορ στο 43ο λεπτό με μία «επέλαση» και ένα «τελείωμα» από αυτά που μας είχε δείξει και στην Ελλάδα φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Παρότι αγαπήθηκε και εκτιμήθηκε αρκετά στη χώρα μας, ήταν γνωστός για το πόσο έντονα «ζούσε» τα παιχνίδια και αλληλεπιδρούσε με τον κόσμο.

Έτσι και στο Κόπα Σουνταμερικάν, τη στιγμή που σκόραρε, πέρασε τα χέρια πήσω από τα αυτιά του κάνοντας το γνωστό «δεν σας ακούω». Προφανώς ήταν ένας πανηγυρισμός - απάντηση για τις κριτικές που δεχόταν αυτό τον καιρό από τον κόσμο της ομάδας. Η απάντηση των οπαδών δε θα μπορούσε να είναι άλλη από τις αποδοκιμασίες που «εισέπραξε» κατά την έξοδο του από τον αγωνιστικό χώρο στο 60ο λεπτό.

Ο Μπερνάρ, εφόσον το αντιλείφθηκε θέλησε να απολογηθεί στη λήξη του αγώνα δηλώνοντας: «Ήταν ένας πανηγυρισμός που μου βγήκε πάνω στην ένταση της στιγμής. Δεν έπρεπε να συμβεί. Δεν πρέπει να αντιδρώ έτσι στην κριτική, αλλά παίζοντας ποδόσφαιρο, κάνοντας το καλύτερο δυνατό για την ομάδα και σκοράροντας. «Έχω ήδη ζητήσει συγγνώμη και ζητώ ξανά συγγνώμη από όποιον ένιωσε προσβεβλημένος. Είμαι ένας άνθρωπος από αυτή την ομάδα, προέρχομαι από την ακαδημία της Ατλέτικο και σέβομαι πολύ αυτή τη φανέλα. Νιώθω νευρικός όταν δεν τα πάω καλά, όταν κάνω λάθη, αλλά συνεχίζω να δουλεύω. Ζητώ συγγνώμη, ξέρω ότι δεν αντέδρασα καλά, αλλά είναι κάτι που δεν μπορώ να σβήσω».