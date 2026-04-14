Παναθηναϊκός: Η εντυπωσιακή δισέγγονη του Πούσκας στην «Λεωφόρο»

Η Άνε Πούσκας βρέθηκε στην Αθήνα και το ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού.



Η Άνε είναι δισέγγονη του Φέρεντς Πούσκας, προπονητή του Παναθηναϊκού στην πορεία έως τον τελικό του Γουέμπλεϊ το 1971, φόρεσε την πράσινη μπλούζα και φωτογραφήθηκε κάτω από την φωτογραφία του παππού της. Η ίδια γεννήθηκε και ζει στην Ισπανία.

Μετά την επίσκεψη της στην «Λεωφόρο» δημοσίευσε φωτογραφίες στο προσωπικό της λογαριασμό στο instagram και έγραψε: «Στο γήπεδο όπου ξεκίνησαν όλα για τον προπάππου μου, Ferenc Puskás, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Φοράω τη φανέλα του σήμερα. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενη».



Δηλώνει ερωτευμένη με την Ελλάδα

Η Άνε δηλώνει ερωτευμένη με την Ελλάδα και δεν ξεχνάει τι έχει κάνει ο προπάππους της στην χώρα μας. Να θυμίσουμε πως ο Φέρεντς Πούσκας έγραψε ιστορία στην Ελλάδα ως προπονητής του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ.

Η εκθαμβωτική δισέγγονη του θρύλου της Ρεάλ Μαδρίτης επισκέπτεται συχνά την χώρα μας και πρόσφατα ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Αθήνα με τα αποθεωτικά σχόλια να δίνουν και να παίρνουν, ενώ βρέθηκε και στην Σαντορίνη ανεβάζοντας μερικές φωτογραφίες που προκάλεσαν χαμό, κάτω από τις οποίες έβαλε την λεζάντα: «Η ζωή πάντα φαίνεται καλύτερη μπροστά από ένα ελληνικό τοπίο».

Η Άνε ασχολείται και με τη μόδα, διαφημίζοντας και η ίδια τα ρούχα που σχεδιάζει, ενώ είναι και εθισμένη με την γυμναστική, κάτι που φαίνεται από το εντυπωσιακό κορμί της που ανεβάζει τους παλμούς. Γεννήθηκε στην Ισπανία, ζει στο Σαν Σεμπαστιάν, όμως πρόσφατα πήρε και την Ουγγρική υπηκοότητα λόγω της οικογένειάς της.