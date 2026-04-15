Ζουνίνιο: Από «μάγος» των φάουλ σε... αγνώριστο με εντελώς διαφορετική εμφάνιση (pic)

Ο Ζουνίνιο Περναμπυκάνο αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς εκτελεστές φάουλ στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Γεννημένος στις 30 Ιανουαρίου 1975 στην πόλη Ρεσίφε της Βραζιλίας, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του τόσο στη χώρα του όσο και στην Ευρώπη.



Ο Ζουνίνιο άρχισε την επαγγελματική του καριέρα στην Ρεσίφε, όπου γρήγορα ξεχώρισε για την τεχνική του κατάρτιση, την αντίληψη του παιχνιδιού και φυσικά τα εντυπωσιακά του σουτ από στατικές φάσεις. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Βάσκο Ντα Γκάμα, κατακτώντας σημαντικούς τίτλους, μεταξύ των οποίων το Κόπα Λιμπερταδόρες το 1998.



Η καριέρα του εκτοξεύτηκε όταν μεταγράφηκε στη Λιόν το 2001. Εκεί έζησε τα πιο λαμπρά χρόνια της καριέρας του, οδηγώντας την ομάδα σε επτά συνεχόμενα πρωταθλήματα Γαλλίας (2002–2008). Ο Ζουνίνιο ήταν ο ηγέτης της ομάδας και καθοριστικός παράγοντας στην κυριαρχία της Λυών εκείνη την περίοδο.



Το χαρακτηριστικό που τον έκανε παγκοσμίως γνωστό ήταν οι εκτελέσεις φάουλ. Με τη μοναδική του τεχνική μπορούσε να δώσει στην μπάλα απρόβλεπτη πορεία, δυσκολεύοντας αφάνταστα τους τερματοφύλακες. Πολλοί τον θεωρούν τον κορυφαίο εκτελεστή φάουλ όλων των εποχών.





Με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, ο Ζουνίνιο συμμετείχε σε σημαντικές διοργανώσεις και ήταν μέλος της αποστολής που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2002. Αν και δεν ήταν πάντα βασικός, συνέβαλε με την εμπειρία και την ποιότητά του σε μια από τις πιο επιτυχημένες γενιές της σελεσάο.



Η αλλαγή στην εξωτερική εμφάνιση του Ζουνίνιο



Τα χρόνια πέρασαν, ο Ζουνίνιο σταμάτησε την μπάλα και πια όσα γνωρίζουμε γι' αυτόν είναι μέσω της δραστηριότητάς του στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.





Βέβαια, η εξωτερική εμφάνιση του σπουδαίου Βραζιλιάνου έχει αλλάξει δραματικά. Κάποιοι σχολιάζουν ότι ίσως δεν είναι πια τόσο... προσεγμένη.

Εμφανίζεται περισσότερο ατημέλητος, τα μαλλιά του είναι πια γκρίζα και μακριά και δεν θυμίζει πολύ αυτόν που διέπρεπε μέσα στα γήπεδα.