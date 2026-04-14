Ομοσπονδία Άρσης Βαρών: Δεν είναι εν ενεργεία αθλητής ο συλληφθείς στην Κεφαλονιά

Ένας πρώην αθλητής άρσης βαρών είναι ανάμεσα στους 3 συλληφθέντες για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Μάλιστα, ο συλληφθείς σύμφωνα με πληροφορίες έχει κατακτήσει στο παρελθόν χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Κ17.

Το φως της δημοσιότητας βλέπει ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή που ο τρίτος συλληφθείς για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς, φεύγει από (ενοικιασμένο) διαμέρισμα στο οποίο φέρεται να ήταν το βράδυ πριν βρεθεί (χωρίς τις αισθήσεις της) η κοπέλα στην πλατεία του Αργοστολίου.

Η ανακοίνωση

Οι έρευνες συνεχίζονται, τη στιγμή που η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών εξέδωσε ανακοίνωση για τον πρώην αθλητή που συνελήφθη στην Κεφαλονιά για τον θάνατο της 19χρονης. Σε αυτήν ξεκαθαρίζεται πως το άτομο που έχει συλληφθεί δεν είναι εν ενεργεία αθλητής και δεν διαθέτει Αθλητικό Δελτίο. «H Eλληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών θέλει να ανακοινώσει ότι το άτομο που έχει συλληφθεί στην Κεφαλονιά δεν είναι εν ενεργεία αθλητής της άρσης βαρών, ούτε διαθέτει Αθλητικό Δελτίο. Κάθε αναφορά σε αυτόν ως «αθλητής της άρσης βαρών» αδικεί την προσπάθεια και τον κόπο χιλιάδων ενεργών αθλητών της άρσης βαρών που είναι πιστοί στις αξίες του Αθλητισμού και του Ολυμπισμού και δεν έχουν σχέση με έκνομες ενέργειες», τονίζεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.