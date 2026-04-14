«Την έβγαλαν σε λιπόθυμη κατάσταση»: Τι λέει ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου στο Αργοστόλι

Τοποθετήθηκε, μέσω κοινωνικών δικτύων, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου στην Κεφαλονιά αναφορικά με το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε με την 19χρονη που βρέθηκε νεκρή στην πλατεία του Αργοστολίου.



Όπως αναφέρει, το πρωί της ημέρας του συμβάντος πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική κράτηση στις 12:10, ενώ στις 12:30 έγινε η άφιξη και το check-in από μέλος της οικογένειας. Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την άφιξη δεν υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας εντός του καταλύματος, ενώ η εξέλιξη των γεγονότων προκύπτει αποκλειστικά από το υλικό των καμερών ασφαλείας, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές.

«Μπήκαν άτομα που δεν είχαν δηλωθεί ως πελάτες»

Όπως υποστηρίζει, από το βιντεοληπτικό υλικό προκύπτει η είσοδος στο χώρο ατόμων που δεν είχαν δηλωθεί ως πελάτες, τα οποία εμφανίζονται να εισέρχονται και να εξέρχονται επανειλημμένα από συγκεκριμένη είσοδο. Περί τις 04:30 τα ξημερώματα, καταγράφεται η απομάκρυνση της 19χρονης από τον χώρο του καταλύματος σε λιπόθυμη κατάσταση από τα συγκεκριμένα άτομα, ενώ περίπου στις 05:15 αποχώρησε και το άτομο που είχε πραγματοποιήσει το check-in.



Ο ιδιοκτήτης του καταλύματος αναφέρει ότι η επιχείρηση συνεργάζεται πλήρως με τις αστυνομικές αρχές, στις οποίες έχει παραδοθεί όλο το διαθέσιμο υλικό, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Κλείνοντας, εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια της εκλιπούσας και ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητα όλων των εμπλεκομένων, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

