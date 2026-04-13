Παναθηναϊκός: «Ψηλώνει» με γοργούς ρυθμούς το νέο γήπεδο στον Βοτανικό - Εντυπωσιακές εικόνες

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει ακόμα πέντε αναμετρήσεις στα Play Off της Stoiximan Super League, οι φίλοι της ομάδας πάντως έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στο μέλλον. Αυτό, θα τους βρει στο νέο γήπεδο της ομάδας στον Βοτανικό, εκεί όπου τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και προχωρούν με γρήγορο ρυθμό.

Το γήπεδο διαρκώς ψηλώνει, αρχίζει να παίρνει την μορφή μιας κανονικής ποδοσφαιρικής αρένας και κάθε βδομάδα η πρόοδος εντυπωσιάζει. Ένα νέο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα αναδεικνύει ξεκάθαρα την πρόοδο των έργων της δημιουργίας της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής έδρας στην Ελλάδα, που θα φιλοξενεί περίπου 40 χιλιάδες θεατές.

Όπως έχει υπογραμμίσει αρκετές φορές ο δήμαρχος Αθηνών, Χάρης Δούκας, ο Παναθηναϊκός θα μπει στο καινούριο γήπεδο τον Μάιο του 2027, ενώ μέχρι το φθινόπωρο υπολογίζεται πως πάνω από το μισό έργο θα έχει ολοκληρωθεί.

