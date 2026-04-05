Η βαθμολογία των Play Offs της Super League - «Άλμα» τίτλου για την ΑΕΚ
Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα στη βαθμολογία των Play Off της Super League, μετά το διπλό της Ένωσης στο «Γ. Καραΐσκάκης».
Η 1η αγωνιστική των Play Off της Stoiximan Super League είχε μόνο έναν νικητή, την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς! Η Ένωση «άλωσε» το «Γ. Καραϊσκάκης», επικρατώντας με 1-0 του Ολυμπιακού χάρη στο γκολ του Κοϊτά από το πρώτο πεντάλεπτο.
Το αποτέλεσμα αυτό σε συνδυασμό με το «άσφαιρο» 0-0 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, εδραιώνει την ΑΕΚ στην κορυφή του πρωταθλήματος, στο +5 από τους συνδιεκδικητές της! Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα και την βαθμολογία των Play Off του πρωταθλήματος.
Τα αποτελέσματα
- ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1
Το πρόγραμμα
2η αγωνιστική - 19 Απριλίου
- ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (18:00)
- Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00)
3η αγωνιστική - 3 Μαΐου
- ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (19:00)
- Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (21:00)
4η αγωνιστική - 10 Μαΐου
- ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (19:30)
- Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (19:30)
5η αγωνιστική - 13 Μαΐου
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 19:30
- ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 19:30
6η αγωνιστική 17 Μαΐου
- ΑΕΚ - Ολυμπιακός (19:30)
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (19:30)
Η βαθμολογία
- ΑΕΚ 63β.
- ΠΑΟΚ 58β.
- Ολυμπιακός 58β.
- Παναθηναϊκός 50β.