Η βαθμολογία των Play Offs της Super League - «Άλμα» τίτλου για την ΑΕΚ

Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα στη βαθμολογία των Play Off της Super League, μετά το διπλό της Ένωσης στο «Γ. Καραΐσκάκης».

Eurokinissi
Eurokinissi
Δημήτρης Καλεμάι

Η 1η αγωνιστική των Play Off της Stoiximan Super League είχε μόνο έναν νικητή, την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς! Η Ένωση «άλωσε» το «Γ. Καραϊσκάκης», επικρατώντας με 1-0 του Ολυμπιακού χάρη στο γκολ του Κοϊτά από το πρώτο πεντάλεπτο.

Το αποτέλεσμα αυτό σε συνδυασμό με το «άσφαιρο» 0-0 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, εδραιώνει την ΑΕΚ στην κορυφή του πρωταθλήματος, στο +5 από τους συνδιεκδικητές της! Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα και την βαθμολογία των Play Off του πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα

  • ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0
  • Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1

Το πρόγραμμα

2η αγωνιστική - 19 Απριλίου

  • ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (18:00)
  • Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00)

3η αγωνιστική - 3 Μαΐου

  • ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (19:00)
  • Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (21:00)

4η αγωνιστική  - 10 Μαΐου

  • ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (19:30)
  • Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (19:30)

5η αγωνιστική - 13 Μαΐου

  • Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 19:30
  • ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 19:30

6η αγωνιστική 17 Μαΐου

  • ΑΕΚ - Ολυμπιακός (19:30)
  • Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (19:30)

Η βαθμολογία

  1. ΑΕΚ 63β.
  2. ΠΑΟΚ 58β.
  3. Ολυμπιακός 58β.
  4. Παναθηναϊκός 50β.

Σπορ ΑΕΚ ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Play - Off Super League 1 Ποδόσφαιρο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

