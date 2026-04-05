Η βαθμολογία των Play Offs της Super League - «Άλμα» τίτλου για την ΑΕΚ

Η 1η αγωνιστική των Play Off της Stoiximan Super League είχε μόνο έναν νικητή, την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς! Η Ένωση «άλωσε» το «Γ. Καραϊσκάκης», επικρατώντας με 1-0 του Ολυμπιακού χάρη στο γκολ του Κοϊτά από το πρώτο πεντάλεπτο.

Το αποτέλεσμα αυτό σε συνδυασμό με το «άσφαιρο» 0-0 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, εδραιώνει την ΑΕΚ στην κορυφή του πρωταθλήματος, στο +5 από τους συνδιεκδικητές της! Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα και την βαθμολογία των Play Off του πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1

Το πρόγραμμα

2η αγωνιστική - 19 Απριλίου

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (18:00)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00)

3η αγωνιστική - 3 Μαΐου

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (19:00)

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (21:00)

4η αγωνιστική - 10 Μαΐου

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (19:30)

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (19:30)

5η αγωνιστική - 13 Μαΐου

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 19:30

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 19:30

6η αγωνιστική 17 Μαΐου

ΑΕΚ - Ολυμπιακός (19:30)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (19:30)

Η βαθμολογία