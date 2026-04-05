Η βαθμολογία των Play Offs 5-8: Προβάδισμα Ευρώπης ο Λεβαδειακός

Ισόπαλο (1-1) ολοκληρώθηκε το ματς της πρεμιέρας των Play Offs 5-8 ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Άρη - Γκαρέ (31') και Βέρμπιτς (58') τα γκολ.

Σε ένα γεμάτο ματς, Βόλος και ΟΦΗ έμειναν στο «Χ», χωρίς να καταφέρουν να μειώσουν την απόσταση από την 5η θέση που δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η Βαθμολογία των Play Offs 5-8

5. Λεβαδειακός 22

6. ΟΦΗ 17

7. Βόλος 17

8. Άρης 16