Λεβαδειακός - Άρης 1-1: Μοιρασιά στη Λιβαδειά με κερδισμένους τους Βοιωτούς

Δίχως νικητή ολοκληρώθηκε η κρίσιμη πρεμιέρα των Play Offs 5-8 της Stoiximan Super League. Λεβαδειακός και Άρης μοιράστηκαν από έναν βαθμό, με τους Βοιωτούς να διατηρούν το προβάδισμα του +6 για την 5η θέση και την διεκδίκηση του τελευταίου ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Οι «κίτρινοι» προηγήθηκαν στο 31' με τον Γκαρέ, ισοφαρίστηκαν στο 59' από το γκολ του Βέρμπιτς. Ρεσιτάλ... ατυχίας για τον Άρη, που είδε την μπάλα σε τρεις περιπτώσεις τα δοκάρια της εστίας του Λοντίγκιν.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Άρης φάνηκε να παίρνει προβάδισμα μόλις στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Καντεβέρε επέμεινε και εκμεταλλεύτηκε την χαλαρότητα του Μάγκνουσον, κράτησε εντός την μπάλα και ο Γκαρέ έκανε το 0-1. Έπειτα από παρέμβαση του VAR όμως το γκολ δεν μέτρησε για φάουλ του Χόνγκλα στον Μπάλτζι στην αρχή της φάσης.

Eurokinissi

Ο ρυθμός του αγώνα δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλός, με τις συχνές διακοπές να μην επιτρέπουν στις δύο ομάδες να δημιουργήσουν πολλές ευκαιρίες. Στο 26' και σε φάση διαρκείας, ο Λεβαδειακός έφτασε κοντά στο γκολ. Από κόρνερ η μπάλα στρώθηκε στον Μπάλτζι, αυτός έκανε ένα ανάποδο ψαλίδι με την μπάλα να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη.

Οι «κίτρινοι» προηγήθηκαν στο 31' με πρωταγωνιστές τους Καντεβέρε και Γκαρέ, όπως και στο γκολ που δεν μέτρησε. Ο πρώτος άδειασε με προσποίηση τον Μάγκνουσον και έδωσε έτοιμο γκολ στον συμπαίκτη του. Πέντε λεπτά αργότερα ο Λεβαδειακός έφτασε κοντά στην ισοφάριση, με τον Μπάλτζι στο τετ-α-τετ να αποφεύγει τον Αθανασιάδη, σημαδεύοντας όμως την εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Στο 39' ο Άρης είχε και δοκάρι, μετά το διαγώνιο πλασέ του Πέρεθ από τα αριστερά. Το τελευταίο διάστημα είχε μεγάλες ευκαιρίες εκατέρωθεν, με τελευταία αυτή του Καντεβέρε στις καθυστερήσεις που σημάδεψε δοκάρι με την κεφαλιά που επιχείρησε.

Οι Βοιωτοί ισορρόπησαν την εικόνα στο ξεκίνημα του 2ου ημιχρόνου, αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης από νωρίς. Αυτό ήρθε στο 58', με τον Τσάπρα να μοιράζει μια ακόμα ασίστ και τον Βέρμπιτς να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα του Αθανασιάδη.

Eurokinissi

Στο 69ο λεπτό οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στην ανατροπή, όταν ο Λαγιούς βρέθηκε σε θέση βολής και δεν κατάφερε να πλασάρει σωστά τον Λοντίγκιν, στέλνοντας άουτ την μπάλα.

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον (66' Τσιβελεκίδης), Κωστή (77' Λαμαράνα), Τσόκαϊ, Μπάλτσι (66' Λαγιούς), Παλάσιος, Βέρμπιτς (77' Συμελίδης), Όζμπολτ (87' Οζέγκοβιτς)

Άρης: Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Μεντίλ, Ράτσιτς (66' Γένσεν), Σούντμπεργκ, Καντεβέρε (83' Μορόν), Πέρεθ, Χόνγκλα (83' Μπουσαΐντ(, Γκαρέ (77' Κουαμέ), Γιαννιώτας (66' Δώνης).