Super League: Η ώρα και το κανάλι του Ολυμπιακός - ΑΕΚ και η δράση στα playoffs

Η στιγμή που όλοι περίμεναν στη Stoiximan Super League έφτασε. Έπειτα από την ολοκλήρωση της κανονικής σεζόν ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στα playoffs. Η μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος αναμένεται αμφίρροπη και στο μίνι πρωτάθλημα των 6 αγωνιστικών όλα μπορούν να συμβούν.

Στην πρεμιέρα των playoffs ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» και θέλει τη νίκη για να την προσπεράσει στην κατάταξη. Αντίστοιχα η Ένωση εάν πάρει αποτέλεσμα, θα έχει κάνει ένα ακόμα βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για την 1η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1 HD.\

Που θα δείτε το ντέρμπι της Τούμπας και την υπόλοιπη δράση

Στις 19:00 στο γήπεδο της Τούμπας ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα υποδεχτεί τους «πράσινους» στην πρεμιέρα των playoffs. Η τηλεοπτική μετάδοση του ντέρμπι θα γίνει από το Novasports Prime.

Η αυλαία των playoffs 5-8 της Super League ανοίγει την Κυριακή (05/04). Παράλληλα με τα playoffs 1-4 και τα playouts τέσσερις ομάδες θα μονομαχήσουν με φόντο την κατάληψη της 5ης θέσης, η οποία υπό προϋποθέσεις θα δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ο Λεβαδειακός που μπαίνει στο μίνι πρωτάθλημα από θέση οδηγού θα υποδεχτεί τον Άρη που ξεκινά ως 4ος τη διαδικασία. Το παιχνίδι στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς ξεκινά στις 17:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 2 HD.

Την ίδια ώρα (17:00) ο Βόλος θα φιλοξενήσει τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Οι Θεσσαλοί μπήκαν στην 5άδα στην εκπνοή της κανονικής περιόδου και είναι απαλλαγμένοι από άγχος. Η ομάδα του Ηρακλείου κυνηγά σερί θετικών αποτελεσμάτων ενόψει και του τελικού Κυπέλλου στο ίδιο Στάδιο. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1 HD.

Που θα δείτε το Ολυμπιακός - Μύκονος για την Basket League

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μύκονο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο του τελευταίο παιχνιδιού για την 24 αγωνιστική της Stoiximan GBL.



Στην αναμέτρηση αυτή δεν διακυβεύονται πολλά, αφού οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται μόνοι στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ από την άλλη πλευρά, η ομάδα από τις Κυκλάδες έχει ήδη διασφαλίσει την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία της χώρας έχοντας ρεκόρ 8 νικών και 13 ηττών.



Το πρώτο τζάμπολ του ματς είναι προγραμματισμένο για τις 13:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ERT SPORTS 2.