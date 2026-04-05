ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Live η πρεμιέρα των Play Offs της Stoiximan Super League

Η μάχη του πρωταθλήματος φτάνει στην κορύφωση, με την έναρξη των Play Offs της Stoiximan Super League να σηματοδοτεί την αρχή του κρισιμότερου σταδίου της σεζόν. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 1η αγωνιστική του «μίνι» πρωταθλήματος. Οι δύο ομάδες θέλουν να αρχίσουν θετικά αυτή τη σειρά αγώνων, με τον Δικέφαλο να είναι ακόμα μέσα στην διεκδίκηση του τίτλου και το «τριφύλλι» να μετράει δυνάμεις ενόψει της επόμενης σεζόν.

Οι εντεκάδες

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάστρε, Μιχαηλίδης, Κετζιόρα, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Χατσίδης, Γερεμέγιεφ

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τεττέη

