ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0: «Άσφαιροι» στην Τούμπα, χαμένος ο Δικέφαλος του Βορρά

«Κουλούρια» στο πρώτο ντέρμπι των Play Offs της Stoiximan Super League ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Οι «ασπρόμαυροι» δεν βρήκαν λύσεις στην εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία του «τριφυλλιού», με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό στην 1η αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος.

Το παιχνίδι δεν συνοδεύτηκε από υψηλό ρυθμό ή σωρεία τελικών προσπαθειών, με τις δυνατές μονομαχίες και τις συνεχόμενες διακοπές να μην βοηθούν την εξέλιξη του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην 2η θέση με 58 βαθμούς εν αναμονή του ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης». Τέταρτος με 50 βαθμούς ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του ματς ήταν για τον ΠΑΟΚ. Ο Μπάμπα πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα όμως κατέληξε λίγο πάνω από την εστία του Λαφόν. Μια κεφαλιά του Ταμπόρδα από μεγάλη απόσταση ήταν η απάντηση του Παναθηναϊκού στο 11'.

Eurokinissi

Το παιχνίδι είχε χαμηλό ρυθμό, οι δύο ομάδες εμφάνισαν σημαντικές δυσκολίες στη δημιουργία ευκαιριών, με την μεγαλύτερη του αγώνα για το «τριφύλλι» να έρχεται στο 34' από το μακρινό σουτ του Γέντβαϊ που κατέληξε κόρνερ. Αυτές ήταν και οι μόνες σημαντικές ευκαιρίες στα πρώτα 45 λεπτά, χωρίς ουσιαστικά να υπάρξει κλασσική ευκαιρία.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 47' για τους γηπεδούχους στην αντεπίθεση, με τον Κωνσταντέλια να... καλπάζει, να στρώνει στον Γερεμέγεφ και τον Λαφόν να αντιδρά στο πλασέ του Σουηδού. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε μετά το μουδιασμένο πρώτο δεκάλεπτο και στο 56' απείλησε την εστία του Τσιφτσή, με το συρτό σουτ του Γέντβαϊ να κοντράρει και να περνάει ελάχιστα εκατοστά έκτος εστίας.

Στο 64' από την γρήγορη εκτέλεση φάουλ του Τσιριβέγια ο Ζαρουρί βρέθηκε σε θέση βολής, δεν κατάφερε όμως να πλασάρει εντός στόχου σπαταλώντας μεγάλη ευκαιρία.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάστρε (66′ Σάντσες), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (76′ Καμαρά), Οζντόεφ, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ (66′ Γιακουμάκης)

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Τσιριβέγια (88′ Τσέριν), Μπακασέτας (75′ Ρενάτο Σάντσες), Κυριακόπουλος, Πελίστρι (64′ Ζαρουρί), Τεττέη (75′ Σβιντέρσκι), Ταμπόρδα (75′ Αντίνο).