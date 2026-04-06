Stoiximan Super League: Η ΑΕΚ «γλυκοκοιτάζει» πλέον τον τίτλο - Οι πιθανότητες να τον κατακτήσει

Η ΑΕΚ χάρη στο γκολ του Κοϊτά επικράτησε του Ολυμπιακού με (0-1) και είναι πλέον η οδηγός της κούρσας για τον τίτλο της Stoiximan Super League.

Το Football Meets Data παρουσιάζει τις προβλέψεις του για τον φετινό πρωταθλητή, με την ομάδα του Νίκολιτς να φτάνει κοντά στο 75% με xPts Avg 70,6. Η «Ένωση» έχει πλέον και τις πιθανότητες με το μέρος της αλλά αυτό το «κέρδισε» μέσα από τις εμφανίσεις της και την σταθερότητα που δείχνει στο γήπεδο.

Ο Ολυμπιακός παρότι ηττήθηκε χθες στο «Καραϊσκάκης», παραμένει στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος αλλά με μικρότερο ποσοστό που είναι λίγο πάνω απο 15%.

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αναδείχθηκε ισόπαλος (0-0) με τον Παναθηναϊκό, έμεινε πίσω στην μάχη του τίτλου και το Football Meets Data να του δίνει 10,5% πιθανότητες. Από την άλλη πλευρά, οι «πράσινοι» ουσιαστικά είναι εκτός από την διεκδίκηση του πρωταθλήματος με 0.8% πιθανότητες.

Η ΑΕΚ μοιάζει το μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα. Βέβαια υπολείπονται πέντε αγωνιστικές και όλα μπορούν να συμβούν στο πιο αμφίρροπο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών.

Oι πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου: