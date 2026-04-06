Στο κλίμα του Πάσχα: Έναρξη αγώνα με τσούγκρισμα αυγών αντί για νόμισμα

Με έντονη αίσθηση του χιούμορ και ένα πασχαλινό έθιμο, αποφάσισαν να αρχίσουν το παιχνίδι οι διαιτητές ανάμεσα στην Ζαλγκίρις Κάουνας και την Ζαλγκίρις Βίλνιους για το λιθουανικό πρωτάθλημα. Οι δυο αρχηγοί των ομάδων επέλεξαν τέρμα η κατοχή της μπάλας με τσούγκρισμα αυγών αντί για το συνηθισμένο στρίψιμο του νομίσματος.

Αυτό το συμβολικό τελετουργικό, που συνδέεται με την εορτή του Πάσχα, έφερε μια εορταστική και διασκεδαστική ατμόσφαιρα πριν από την έναρξη του αγώνα. Το αυγό που θα παρέμενε άθικτο θα καθόριζε τη νικήτρια ομάδα του «τυχερού» παιχνιδιού όπως ακριβώς και στο παραδοσιακό έθιμο, προσθέτοντας ένα στοιχείο πολιτισμού στο ποδόσφαιρο.



Αυτή η χειρονομία έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τους οπαδούς και αμέσως έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα. Ένα όμορφο παράδειγμα του πώς οι τοπικές παραδόσεις μπορούν να συνδυαστούν με τον αθλητισμό για να δημιουργήσουν αξέχαστες στιγμές.