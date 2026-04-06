Ολυμπιακός: Χωρίς γκολ σε τρία σερί εντός έδρας ματς απο το 1970

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 1-0 απο την ΑΕΚ στο Φάληρο και έμεινε πέντε βαθμούς πίσω της στην κούρσα για τον τίτλο του πρωταθλητή.

Οι ερυθρόλευκοι πέρα όμως απο την ήττα και την μέτρια εμφάνιση έσπασαν και ένα αρνητικό ρεκόρ το οποίο κρατούσε απο το μακρινό 1970.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δεν κατάφερε να σκοράρει για τρίτο συνεχόμενο ματς στην έδρα της μετά απο 56 χρόνια. Πριν το παιχνίδι της Κυριακής (5/4) με την Ένωση, ο Ολυμπιακός είχε μείνει στο μηδέν και με τον ΠΑΟΚ (0-0), αλλά και με την ΑΕΛ Novibet με το ίδιο αποτέλεσμα.

Την τελευταία φορά που είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο ήταν λοιπόν το 1970 ήταν με αντιπάλους τον Πανσερραϊκό (0-0), τον Παναθηναϊκό (0-1) και την Προοδευτική (0-0).