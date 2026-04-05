Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1: «Κιτρινόμαυρη» δήλωση τίτλου στο Φάληρο

Σε ένα επεισοδιακό, όπως εξελίχθηκε στο φινάλε, ντέρμπι κορυφής στο «Γ. Καραϊσκάκης», η ΑΕΚ πήρε σπουδαία διπλό - μισό πρωτάθλημα, με γκολ του Κοϊτά στο 5ο λεπτό.



Ο φλύαρος Ολυμπιακός βρήκε γκολ ισοφάρισης στο τελευταίο λεπτό του αγώνα με τον Γιαζίτσι, όμως το τέρμα ακυρώθηκε λόγω της θέσης οφσάιντ του Πιρόλα, με τον Ιταλό στόπερ να επηρεάζει το οπτικό πεδίο του Στρακόσα.



Με αυτή τη νίκη η ΑΕΚ έφτασε τους 63 βαθμούς, αφήνοντας Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ισόβαθμους στους 58.

Έτσι παρατάχθηκαν οι δυο ομάδες

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε την ομάδα του με επιθετική διάταξη, επιλέγοντας να ξεκινήσει σε άλλο ένα ντέρμπι με δύο καθαρόαιμους φορ, τους Μεχντί Ταρέμι και Αγιούμπ Ελ Καμπί στην κορυφή της επίθεσης.



Κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, με το κεντρικό αμυντικό δίδυμο να αποτελείται από τους Παναγιώτης Ρέτσος και Λορέντσο Πιρόλα. Στα άκρα της άμυνας αγωνίστηκαν οι Μπρούνο και Ροντινέι. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής κινήθηκαν οι Ντάνι Γκαρσία και Σαντιάγκο Έσε, έχοντας ρόλο τόσο ανασταλτικό όσο και δημιουργικό. Στα άκρα της επίθεσης τοποθετήθηκαν οι Ζέλσον Μαρτίνς και Ντάνιελ Ποντένσε, για να δώσουν ταχύτητα και ρήγματα. Στην κορυφή, οι Ταρέμι και Ελ Καμπί συνέθεσαν ένα δίδυμο περιοχής.

Εκτός αποστολής έμειναν οι μη κοινοτικοί, Ορτέγκα και Αντρέ Λουίς.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYAEK #slgr pic.twitter.com/usVxGU4Vqv — Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 5, 2026

Απο την άλλη, ο Μάρκο Νίκολιτς επιφύλαξε μια μικρή έκπληξη στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ, δίνοντας φανέλα βασικού στον Ρομπέρτο Περέιρα.



Κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο Θωμάς Στρακόσα, με τους Λάζαρος Ρότα και Πενράις να καλύπτουν τα άκρα της άμυνας. Στο κέντρο της οπισθοφυλακής αγωνίστηκαν οι Μουκουντί και Ρέλβας.



Στον άξονα της μεσαίας γραμμής κινήθηκαν οι Ορμπελίν Πινέδα και Ραζβάν Μάριν, αναλαμβάνοντας τόσο το κομμάτι της κυκλοφορίας όσο και της ανασταλτικής λειτουργίας. Στα άκρα της επίθεσης τοποθετήθηκαν οι Αμπούμπακαρ Κοϊτά και ο Περέιρα ενώ στην κορυφή της επίθεσης, οι Λούκα Γιόβιτς και Μπάρναμπας Βάργκα συνέθεσαν το δίδυμο της γραμμής κρούσης.

Το ματς

Ούτε ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα είχε φανταστεί καλύτερο ξεκίνημα για την ομάδα του στο ντέρμπι. Μόλις στο 5ο λεπτό, ο Περέιρα πήρε την μπάλα από το κέντρο, την κουβάλησε 30-40 μέτρα, την έκοψε στο ύψος της μεγάλης περιοχής, ο Γκαρθία δεν κατάφερε να διώξει, η μπάλα στρώθηκε στον Κοϊτά, ο οποίος με δυνατό σουτ έγραψε το 1-0.

Ο Ολυμπιακός βρήκε τελική στο 21ο λεπτό με τον Ροντινει να υψώνει στην περιοχή, τον Ταρέμι να γυρίζει με κεφαλιά στον Ελ Καμπι, με το πλασέ του Μαροκινού περνάει λίγο άουτ από το δεξί δοκάρι του Στρακόσα.

Το υπόλοιπο του πρώτου μέρους κύλησε με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή της μπάλας, σε ποσοστά που έφτασαν μέχρι και το 65%, αλλά ήταν για ακόμα ένα πρώτο ημίχρονο φέτος φλύαρος, δεν απείλησε ουσιαστικά την εστία της ΑΕΚ και πήγε στα αποδυτήρια μένοντας πίσω στο στο σκορ με 0-1.

Χωρίς αλλαγές στη σύνθεση τους παρουσιάστηκαν οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι που ειδικά για τον Ολυμπιακό αποτέλεσε έκπληξη βάσει της εικόνας του πρώτου μέρους.



Το σουτ του Ποντένσε στο 51' δεν ανησύχησε τον Στρακόσα. Η ένταση στις μονομαχίες είχαν τον πρώτο λόγο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό να ζορίζεται να δημιουργήσει και την ΑΕΚ να κρατάει σχετικά εύκολα το προβάδισμα της με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα.



Ο Μεντιλίμπαρ ανακάτεψε την τράπουλα, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο Μουζακίτη και Τσικινιο στη θέση των Γκαρθία και Ποντένσε αντίστοιχα.

Η ερυθρόλευκη φλυαρία δεν άλλαξε ούτε και μετά τις αλλαγές του Βάσκου, με τους γηπεδούχους να μην βρίσκουν τρόπο να απειλήσουν ουσιαστικά την εστία του Στρακόσα.

Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε με Γιαζίτσι στο 90+7, με ένα τρομερό σουτ στην κίνηση μετά από διώξιμο του Ρέλβας, αλλά το γκολ ακυρώθηκε γιατί κρίθηκε από τον ρέφερι Στίλερ ότι ο εκτεθειμένος Πιρόλα, επηρέαζε το οπτικό πεδίο του Στρακόσα.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία (58′ Μπουζακίτης), Έσε (83′ Νασιμέντο), Μαρτίνς (71′ Γιαζίτσι), Ποντένσε (58′ Τσικίνιο), Ταρέμι (71′ Κλέιτον), Ελ Κααμπί.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα (65′ Μάνταλος), Κοϊτά (81′ Ζοάο Μάριο), Βάργκα (81′ Ζίνι), Γιόβιτς (65′ Γκατσίνοβιτς).